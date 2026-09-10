Ο νεαρός τότε Γιώργος Μαζωνάκης, είχει βρει τον δρόμο του στη μουσική, πολύ πριν γίνει ένα από τα αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Μια άγνωστη στο ευρύ κοινό στιγμή από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στη δημοσιότητα ένας συμμαθητής του. Πρόκειται για ένα βίντεο που καταγράφηκε το 1990, όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν μόλις 18 ετών και συμμετείχε σε σχολική εκδήλωση.

Το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την εφηβεία του, που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας παλιός συμμαθητής του, αποτυπώνει την αγάπη του για το τραγούδι πριν ακόμη ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία.

Οταν ο Μαζωνάκης τραγούδησε Πάριο στην σχολική γιορτή

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο νεαρός τότε Μαζωνάκης βρίσκεται στη σκηνή σχολικής εκδήλωσης. Φορά λευκό πουκάμισο, με ένα πουλόβερ περασμένο στους ώμους, κρατά το μικρόφωνο με χαρακτηριστική άνεση, και ερμηνεύει το «Σαν Τρελό Φορτηγό» του Γιάννη Πάριου.

Το βίντεο δημοσίευσε ο Απόστολος Καζακίδης, συμμαθητής του Γιώργου Μαζωνάκη, συνοδεύοντάς το με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού. «Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε. Βίντεο από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας, 1990», έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/watch/?v=3402859596585118}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκδήλωση είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή την προετοιμασία της πενθήμερης σχολικής εκδρομής του Λυκείου, στη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε και φοίτησε ο τραγουδιστής.