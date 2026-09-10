Θύελλα προκάλεσε η ανάρτηση του παρουσιαστή Λάμπρου Κωνσταντάρα με αφορμή την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μία ανάρτηση του παρουσιαστή Λάμπρου Κωνσταντάρα ήταν αρκετή για να σηκώσει αρκετή «σκόνη» λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ανάρτηση

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας περιορίστηκε στην φράση «Καλοφάγωτα τώρα». Εάν και δεν διευκρίνησε τι ακριβώς εννούσε, το μυαλό των περισσοτέρων πήγε στην οικογενειακή διαμάχη που υπήρχε τα τελευταία χρόνια.

Ο παρουσιαστής δεν κατονόμασε τον τραγουδιστή, ούτε προχώρησε σε κάποια εξήγηση σχετικά με το περιεχόμενο της ανάρτησής του.

Ενδεικτικά, ένας από τους σχολιαστές έγραψε: «Τι έγραψες ρε άνθρωπε; Υποκλίνομαι ενώ κάποιος άλλος είπε «Είπες αυτό που σκεφτήκαμε όλοι». Άλλος πρόσθεσε «Τα είπες όλα Λάμπρο, έγραψες».

Υπήρξαν, ωστόσο, και εκείνοι που αντιτέθηκαν στον Λάμπρο Κωνσταντάρα, σχολιάζοντας πως «Ντροπή να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα για την οικογένεια! Είναι δυνατόν οι γονείς να μη νοιάζονταν για το παιδί τους; Σεβαστείτε τον πόνο τους!».

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