Με το ιδιαίτερο χιούμορ του και τη μοναδική του σκηνική παρουσία o Mαζωνάκης χάρισε στο «The Voice» στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη των τηλεθεατών.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών, σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Πέρα από τη μεγάλη και σημαντική του διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι, ο Μαζωνάκης άφησε το δικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση. Στο «The Voice of Greece» βρέθηκε για πρώτη φορά στην καρέκλα του coach τη σεζόν 2024-2025, μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα.

Ο «Μαζώ» μπήκε στο πλατό με το δικό του ξεχωριστό ύφος. Χωρίς να προσπαθεί να μιμηθεί κανέναν, έφερε στο «The Voice» την προσωπικότητα που τον είχε κάνει αγαπητό στο κοινό. Αυθεντικός, αυθόρμητος, ανατρεπτικός, με ιδιαίτερο χιούμορ άφησε το αποτύπωμά του στον μουσικό τηλεοπτικό διαγωνισμό. Οι αντιδράσεις του στους διαγωνιζόμενους, οι διεκδικήσεις των τραγουδιστών που ήθελε στην ομάδα του και οι διάλογοί του με τους υπόλοιπους coaches έδωσαν στο πρόγραμμα αρκετές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ατάκες του έκλεψαν την παράσταση. Και οι στιγμές του στο «The Voice» αποτελούν πλέον ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό κομμάτι της μεγάλης διαδρομής του.

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