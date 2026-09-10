Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε την ίδια επιχειρηματολογία με πέρυσι για να δικαιολογήσει το «κόψιμο» συγκεκριμένων ΜΜΕ από τη συνέντευξη Τύπου του Κ. Μητσοτάκη.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε να παίξει την ίδια «κασέτα» σχετικά με το «κόψιμο» συγκεκριμένων Μέσων από τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Ο χρόνος είναι περιορισμένος», απάντησε όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο του Documento για το όγδοο σερί «κόψιμο» της εφημερίδας –και ορισμένων άλλων ΜΜΕ– και επανέλαβε περίπου όσα είχε πει και πέρυσι, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, τέσσερις ημέρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ότι αυξήθηκαν οι ερωτήσεις και πως ο ίδιος είναι διαθέσιμος δύο φορές την εβδομάδα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για να απαντήσει. «Δεν απαντάω για τον εαυτό μου, απαντάω για λογαριασμό και του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης», είπε τόσο πέρυσι όσο και φέτος.

Ο χρόνος, λοιπόν, είναι περιορισμένος. Παραδόξως, για ορισμένα Μέσα είναι περιορισμένος εδώ και οκτώ χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα μάλλον δεν βρίσκεται στο ρολόι, αλλά στην αντίληψη που έχει το Μέγαρο Μαξίμου για την πολυφωνία και για τα Μέσα που επιμένουν να του ασκούν κριτική, κάτι το οποίο τόνισε τις προάλλες η στήλη «Παιχνίδια Εξουσίας».

Μ. Καλ.