Μουσική, μαγικά φίλτρα και ποδόσφαιρο, ξέρουμε τι θα δείτε στις αίθουσες από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Αυτή την εβδομάδα, η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη για να μας μαγέψουν, οι αίθουσες γεμίζουν με τραγούδια των Oasis και τα μαγικά του Μαραντόνα και ο Όουεν Γουίλσον έχει «3 ώρες διορία» για να μας παρασύρει μαζί του στην περιπέτεια. Μην χάσετε το γαλλικό «Φάκελος 137», βασισμένο σε αληθινά περιστατικά στο φλεγόμενο Παρίσι του 2018.



Αναλυτικά όλες οι ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Μαγικά Φίλτρα 2 (Practical Magic 2)

Oι Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν, τριάντα χρόνια μετά συναντιούνται ξανά και κάνουν τα μαγικά τους.



Στη δεύτερη ταινία οι αδελφές Όουενς επιστρέφουν ενωμένες για να αντιμετωπίσουν μία σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.



{https://youtu.be/xk1Mnzs_3E0?si=w5kzYA6db0t0ykoh}

Oasis: Don’t Look Back in Anger

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που η μπάντα ξεκίνησε την περιοδεία τoυ 2025 στο Κάρντιφ της Ουαλίας – σηματοδοτώντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά από 16 χρόνια.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των αδελφών Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ, Oasis Live ‘25, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του 2025.

Η ταινία μάς δίνει μια χοταστική ματιά στις πρόβες, στα παρασκήνια και επί σκηνής, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις του αδελφών Γκάλαχερ μετά από πάνω από 20 χρόνια. Επίσης, διερευνά τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής και το τι σημαίνει η μουσική των Oasis για το κοινό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://youtu.be/6z_0B_lyRTo?si=aTOjw7UfxFbOB8_9}

Φάκελος 137 (Dossier 137)

Mια αστυνομικός ψάχνει την αλήθεια αντιμέτωπη με τους συναδέλφους της και με την ίδια της τη συνείδηση, στο συγκλονιστικό αστυνομικό θρίλερ του Ντομινίκ Μολ, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Καννών.



Δεκέμβριος 2018. Στο φλεγόμενο Παρίσι των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων», ένας 20χρονος διαδηλωτής τραυματίζεται βαριά από βολή αστυνομικού κοντά στα Ηλύσια Πεδία. Η Στεφανί, αξιωματικός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας, αναλαμβάνει την υπόθεση αποφασισμένη να εντοπίσει ποιος ευθύνεται για τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού.

{https://youtu.be/PtvmsXJvJgs?si=k38ejW7WbCH7Ozq1}

The Match

Ενενήντα λεπτά στο γήπεδο… 40 χρόνια στην ιστορία.



Για πρώτη φορά, η αλήθεια πίσω από τον πιο εμβληματικό αγώνα όλων των εποχών.



Ο αγώνας που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου: 40 χρόνια μετά τη θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής – Αγγλίας στο Μουντιάλ του 1986, επιστρέφουμε σε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού.



{https://youtu.be/s2w16FopunA?si=eLCY72tB1mGqajsP}

Hope

Η πιο συναρπαστική ταινία δράσης της τελευταίας δεκαετίας έρχεται από την Κορέα, έκανε τους πάντες να τα χάσουν και φέρνει μια νέα πρόταση στο blockbuster σινεμά.

Ένα ξέφρενο, λυσσαλέο κυνηγητό επιβίωσης σε ένα απομονωμένο ψαροχώρι, όπου οι χειρότεροι εφιάλτες αποκτούν σάρκα και οστά και τα τέρατα καραδοκούν.

{https://youtu.be/atdT3aFeq5s?si=vHEUFARStCU0Bkyl}

3 Ώρες Διορία (Runner)

O Άλαν Ρίτσον (Motor City, Reacher) μαζί με τον υποψήφιο για Όσκαρ Όουεν Γουίλσον πρωταγωνιστούν στη νέα εκρηκτική ταινία δράσης του σκηνοθέτη Σκοτ Γουό (Οι Αναλώσιμοι 4).

Ο Χανκ Μαλόουν, ένας διανομέας πολύτιμων αποστολών, έχει στη διάθεσή του μόλις τρεις ώρες για να μεταφέρει ένα όργανο που θα σώσει τη ζωή ενός επτάχρονου κοριτσιού, το οποίο χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση.

Αυτό που μοιάζει με μια απλή αποστολή μετατρέπεται σε θανάσιμη καταδίωξη, όταν ο αρχηγός μιας διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης γίνεται εμμονικός με το να αποκτήσει το πολύτιμο μόσχευμα.

{https://youtu.be/UuwxdVa-Eo0?si=yPPRA7h9ihKHlVMa}

Κόκορας

Μία γλυκόπικρη κωμωδία του Τάσου Γερακίνη.

Αυτό το καλοκαίρι είναι το πιο καθοριστικό για την ζωή του Αργύρη, ενός θυρωρού στο Δήμο Αθηναίων. Η είδηση ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας, έρχεται να ταράξει την έτσι κι αλλιώς δύσκολη σχέση με την σύζυγό του Πόπη, επίσης υπάλληλο του Δήμου. Παρόλο που το να φοιτήσει εκεί το παιδί τους, είναι όνειρο απατηλό για τα οικονομικά τους, ο Αργύρης αποφασίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να γίνει τροχοπέδη στη μοίρα του παιδιού του, που είναι σαφώς φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα.

Με όχημα το χιούμορ και τον - στα όρια της σαρδόνιας ειρωνείας– σαρκασμό, το κυνήγι του «ελληνικού ονείρου», καταλήγει σε μια δίνη κωμικοτραγικών συγκρούσεων, που φέρνουν τον Αργύρη μπροστά στην πιο πικρή ανατροπή: Ίσως οι ψευδαισθήσεις να ήταν ό,τι καλύτερο είχε ποτέ.

Πρωταγωνιστούν: οι Κόρα Καρβούνη, Νίκος Κασάπης, Γιούλικα Σκαφιδά, Δημήτρης Καταλειφός, Γιάννης Σαρακατσάνης και Ελένη Κοκκίδου.

{https://youtu.be/LgZ4tAwqtWk?si=TQHgK5EF1G1CNqeU}

Αυτοί που Άγγιξαν τον Πόλεμο

Το εργοστάσιο πυρομαχικών της ΠΥΡΚΑΛ εξόπλισε πολέμους παγκοσμίως, από τον Ισπανικό Εμφύλιο έως το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Σήμερα στέκει εγκαταλελειμμένο, γεμάτο μνήμες και ετοιμόρροπα κτίρια.

Οι φωνές τεσσάρων πρώην εργατών και εργατριών αντηχούν στα ερείπια καθώς μας ξεναγούν στα άδεια κτίρια, φωτίζοντας την αθέατη καθημερινότητα του εργοστασίου. Η σκληρή δουλειά, οι έντονες φιλίες, η εργατική αλληλεγγύη και ο φόβος, κοινός παρονομαστής σε όλες τις ιστορίες.

{https://youtu.be/9c4aFCE1Kuk?si=pW7NulJpSwY3gTK1}