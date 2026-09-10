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Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 7 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν επίσης δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί η επέκτασή της.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098024630451646669}