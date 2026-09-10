«Κάθε παιδί αξίζει να ονειρευτεί και να προχωρήσει όσο πιο ψηλά μπορεί» – Το μήνυμα της υπουργού Παιδείας ενόψει της αυριανής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Με αναφορά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς ξεκινά το μήνυμα της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, με έμφαση στην ασφάλεια, τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και στις ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα χτυπήσει αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τις σχολικές αυλές να γεμίζουν και πάλι μαθητές και να εκκινεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Στο μήνυμά της, η υπουργός Παιδείας δίνει έμφαση στο σχολείο ως χώρο γνώσης, ασφάλειας, αποδοχής και δημιουργίας.

«Υπάρχει χώρος για καθέναν και καθεμία»

Απευθυνόμενη στους μαθητές, η υπουργός καλεί τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις, να δοκιμάζουν, να μην φοβούνται τα λάθη και να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Όπως σημειώνει, «στο σχολείο υπάρχει χώρος για καθέναν και καθεμία από εσάς», όχι μόνο για τις γνώσεις και τα ταλέντα τους, αλλά και για τις δυσκολίες και τις αγωνίες τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη για ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο κάθε μαθητής θα αισθάνεται «ασφαλής, αποδεκτός και σημαντικός». Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η αναφορά στους εκπαιδευτικούς. Η υπουργός αναγνωρίζει τον ρόλο τους στην καθημερινή σχολική ζωή, σημειώνοντας ότι μέσα από το καλωσόρισμα, την ενθάρρυνση και τη στήριξη ένας εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να ανακαλύψει δυνατότητες που ακόμη δεν γνωρίζει ότι έχει.

«Κοινός στόχος σχολείου και οικογένειας»

Στους γονείς και κηδεμόνες η υπουργός αναγνωρίζει τις αγωνίες και τις προσδοκίες που συνοδεύουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως αναφέρει, η συνεργασία της οικογένειας με τους εκπαιδευτικούς είναι σημαντική, καθώς σχολείο και οικογένεια έχουν έναν κοινό στόχο: να βοηθήσουν κάθε παιδί να προχωρήσει με γνώση, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Η υπουργός τονίζει ότι οι ευκαιρίες στη γνώση και στη ζωή «δεν μπορεί να εξαρτώνται από τον τόπο όπου γεννήθηκε ή μεγαλώνει ένα παιδί, από τις δυνατότητες της οικογένειάς του ή από την αφετηρία του».

Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη

Με τον αγιασμό ξεκινά μια καινούργια σχολική χρονιά. Οι αυλές γεμίζουν ξανά φωνές, οι φίλοι ανταμώνουν, οι τάξεις περιμένουν να υποδεχθούν νέες ιστορίες. Κάποια παιδιά περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, κρατώντας σφιχτά ένα αγαπημένο χέρι. Άλλα επιστρέφουν σε γνώριμα πρόσωπα. Και τα μεγαλύτερα πλησιάζουν, βήμα βήμα, στις αποφάσεις για το δικό τους αύριο.

Ως εκπαιδευτικός, κρατώ πάντα μέσα μου τη συγκίνηση αυτής της ημέρας. Ξέρω πόση προσμονή, πόσα όνειρα, αλλά και πόση αγωνία μπορεί να χωρέσει μια καινούργια αρχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Παιδιά μου,

Θα ήθελα φέτος να κρατήσετε μια σκέψη: στο σχολείο υπάρχει χώρος για καθέναν και καθεμία από εσάς. Για τις ερωτήσεις σας, τις ιδέες σας, τα ταλέντα σας. Αλλά και για τις δυσκολίες σας. Για όλα εκείνα που ήδη ξέρετε ότι μπορείτε να καταφέρετε και για όσα δεν έχετε ακόμη ανακαλύψει ότι μπορείτε.

Να ρωτάτε όσα δεν καταλαβαίνετε. Να δοκιμάζετε, ακόμη κι όταν φοβάστε ότι μπορεί να κάνετε λάθος. Να ζητάτε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε. Κανείς δεν χρειάζεται να τα καταφέρνει όλα μόνος του. Και κανένα λάθος δεν είναι λόγος να σταματήσετε να προσπαθείτε.

Και να κοιτάζετε τον διπλανό σας. Ένα «έλα να παίξουμε», μια θέση στην παρέα, μια κουβέντα συμπαράστασης μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη μέρα ενός παιδιού. Το σχολείο γίνεται καλύτερο με τη συμμετοχή όλων μας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και με τη βεβαιότητα ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό.

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Στο δικό σας καλωσόρισμα ένα παιδί μπορεί να βρει το θάρρος που του λείπει. Στη δική σας ενθάρρυνση μπορεί να ανακαλύψει μια δυνατότητα που ακόμη δεν γνωρίζει ότι έχει. Ξέρω καλά ότι πίσω από κάθε σχολική ημέρα υπάρχει η δική σας προετοιμασία, η προσπάθεια, η υπομονή και πολλές φορές η υπέρβαση.

Σας ευχαριστώ για τη γνώση και τη φροντίδα που προσφέρετε. Ευχαριστώ και το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά και στηρίζει ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Γνωρίζω πως σήμερα, μαζί με τα παιδιά σας, περνούν την πόρτα του σχολείου και οι δικές σας ελπίδες και ανησυχίες. Η εμπιστοσύνη και η συνεργασία σας με τους εκπαιδευτικούς είναι πολύτιμες για κάθε τους βήμα. Το σχολείο και η οικογένεια μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να βοηθήσουν κάθε παιδί να προχωρήσει με γνώση, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.

Και αυτή είναι και η δική μας ευθύνη. Να κάνουμε κάθε μέρα το σχολείο καλύτερο. Να στηρίζουμε τους ανθρώπους του, να ακούμε τις ανάγκες του και να δημιουργούμε περισσότερες δυνατότητες για κάθε παιδί. Γιατί οι ευκαιρίες στη γνώση και στη ζωή δεν μπορεί να εξαρτώνται από τον τόπο όπου γεννήθηκε ή μεγαλώνει ένα παιδί, από τις δυνατότητες της οικογένειάς του ή από την αφετηρία του. Από το μικρότερο νησί και το πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης, κάθε παιδί αξίζει να έχει την ευκαιρία να ονειρευτεί, να προσπαθήσει και να προχωρήσει όσο πιο ψηλά μπορεί.

Εύχομαι αυτή η σχολική χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, ασφάλεια, δημιουργία και χαρά. Να σας χαρίσει καινούργιες γνώσεις, δυνατές φιλίες, όμορφες αναμνήσεις και εκείνες τις μικρές καθημερινές επιτυχίες που, όταν τις κοιτάζουμε στο τέλος της χρονιάς, αποδεικνύονται πολύ μεγαλύτερες απ’ όσο νομίζαμε.

Καλή αρχή, παιδιά μου!

Καλή δύναμη στις εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευτικούς μας, στους γονείς και σε κάθε άνθρωπο της σχολικής μας κοινότητας.