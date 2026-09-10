Συγκινεί το μήνυμα του Σάκη Ρουβά λίγες ώρες μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή η αναπάντεχη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα social media έχουν κατακλυστεί από συγκινητικά μηνύματα και στιγμές του σπουδαίου τραγουδιστή, με πολλούς από τους καλλιτέχνες της χώρας να αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο τον λαϊκό ερμηνευτή.

Ένα από τα πρόσωπα που θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος επέλεξε να τον τιμήσει γράφοντας μοναχά λίγες λέξεις.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Καλό ταξίδι, φίλε μου», έγραψε πάνω σε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Οι δύο καλλιτέχνες, πέρα από συνάδελφοι, είχαν συναντηθεί και τηλεοπτικά μέσα από το The Voice, όταν ο Σάκης Ρουβάς βρισκόταν στη θέση του κριτή και λίγο αργότερα είχε ενταχθεί στην ομάδα και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου από ανακοπή καρδιάς, με την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του να προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε σε κάθε του εμφάνιση.