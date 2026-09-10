Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε με τον Παντελή Παντελίδη. Το βίντεο στο TikTok που συγκινεί.

Τις τελευταίες ώρες το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από μηνύματα θλίψης, αγάπης και αποχαιρετισμού για τον Γιώργο Μαζωνάκη, και αμέτρητα βίντεο από εμφανίσεις του πλημμύρισαν τα social media, με σκοπό να ακουστεί η φωνή του αγαπημένου λαϊκού ερμηνευτή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Βίντεο από την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη, συνεντεύξεις, εμβληματικές στιγμές και εικόνες του κάνουν το γύρω του διαδικτύου, με ένα από αυτά να προκαλεί έντονη συγκίνηση και βαθιά θλίψη.

Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από το 2014, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε μία από της μεγαλύτερες επιτυχίες του Παντελή Παντελίδη και του έδωσε το μικρόφωνο δημιουργώντας ένα μοναδικό ντουέτο.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε από σελίδα θαυμαστών του Παντελή Παντελίδη, εμφανίζονται οι δύο καλλιτέχνες να ερμηνεύουν μαζί το «Λιώμα σε γκρεμό» και τα μηνύματα αγάπης κάτω από το βίντεο προκαλούν βαθιά συγκίνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.tiktok.com/@pantelis__pantelidis/video/7683553139496062230}

Πολλοί από τους θαυμαστές των δύο ερμηνευτών γράφουν κάτω από το στιγμιότυπο: «Καλό παράδεισο, δώσε χαιρετίσματα εκεί ψηλά», «Αθάνατοι και οι δύο», «Δύο άδικοι και ξαφνικοί θάνατοι που μας συγκλόνισαν. Καλό παράδεισο και στους δύο».