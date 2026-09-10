Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, 21:00 - 04:00.

Για μία βραδιά, το Borderline Festival καταλαμβάνει το Onassis Ready της Στέγης με ένα lineup που κινείται από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Τρία stages στο Onassis Ready και ήχοι που δύσκολα βρίσκεις στο ίδιο φεστιβάλ, σε επιμέλεια του STEGI.RADIO.

Κρατώντας λίγο ακόμα το πνεύμα του καλοκαιριού στην πόλη, η μονοήμερη εκδοχή του Borderline Festival, του μακροβιότερου μουσικού φεστιβάλ της Στέγης, στήνει μια βραδιά που χωράει περισσότερα απ’ όσα υπόσχεται: θρύλους της ηλεκτρονικής μουσικής, φωνές που κουβαλούν ολόκληρες γεωγραφίες και καλλιτέχνες που μετακινούν διαρκώς τα όρια του ήχου.



Στα τρία stages του Onassis Ready, οι διαδρομές ανοίγουν ταυτόχρονα. Minimal house, microhouse, trip hop, downtempo, αραβικά ηχοχρώματα, ηλεκτρονικές υφές και indie pop συναντιούνται σε έναν βιομηχανικό χώρο που για μία νύχτα γίνεται χάρτης της σύγχρονης μουσικής σκηνής.





Τα Basement Stages του Borderline Festival συγκεντρώνουν μια εκπληκτική ποικιλία από θρυλικές μορφές της σύγχρονης μουσικής. Δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα, ο Ricardo Villalobos, μία από τις πιο επιδραστικές και αινιγματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει σε συνεργασία με την ReSolute NYC για ένα σπάνιο τετράωρο DJ set στο Basement B. Έχοντας στο ενεργητικό του διακρίσεις που περιλαμβάνουν την πρώτη θέση στην ψηφοφορία Top DJs του Resident Advisor και το βραβείο Best Ibiza Set στα DJ Awards, ο Χιλιανογερμανός παραγωγός και DJ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου και της μυθολογίας των σκηνών της minimal house και της microhouse. Ο Alexander Skancke, DJ με έδρα το Βερολίνο και εμβληματική μορφή της νέας underground ηλεκτρονικής σκηνής της πόλης, θα δώσει τον τόνο με ένα δυναμικό, εκρηκτικό opening set.



Στο Basement A, ο Nightmares on Wax, ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής, θα κλείσει τη βραδιά με ένα τρίωρο DJ set. Με τη μακρά παρουσία του στη Warp Records, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του trip hop και downtempo ήχου, δημιουργώντας ένα έργο που συνεχίζει να επηρεάζει γενιές παραγωγών και ακροατών. Από τις αρχές των 90s μέχρι σήμερα, ο George Evelyn, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, χτίζει έναν ήχο που ενώνει hip-hop, soul, dub, funk και ηλεκτρονική μουσική, παραμένοντας αναγνωρίσιμος, ζεστός και διαχρονικός.



Η Yasmine Hamdan φέρνει στο Basement A έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην παράδοση, την ηλεκτρονική μουσική και την ποπ ευαισθησία. Η Λιβανέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γνωστή διεθνώς και από την εμφάνισή της στην ταινία «Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί» του Jim Jarmusch, συνδυάζει στη φωνή της αραβικά ηχοχρώματα, αστική μελαγχολία και μια απόλυτα σύγχρονη μουσική ταυτότητα. Πριν από τη Hamdan, η Σtella, μία από τις πιο εξωστρεφείς παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή εμφάνιση στο πλαίσιο του Borderline Festival. Τη σκηνή θα ανοίξει ο Γιώργος Ράλλης, με τις εκλεκτικές μουσικές επιλογές του από κάθε γωνιά του κόσμου.



Στο πλαίσιο του προγράμματος Curators του TMLAB, το Ground Floor Stage του Borderline, σε επιμέλεια της DJ και καλλιτέχνιδας pink.wav, η οποία ζει και εργάζεται στην Αθήνα, εστιάζει στα ταλέντα της εγχώριας σκηνής: καλλιτέχνες που έχουν μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα από άλλες πόλεις ή ηπείρους, καθώς και Έλληνες καλλιτέχνες που ζουν στο εξωτερικό και συμβάλλουν, ο καθένας και η καθεμία με τον δικό τους τρόπο, στο πλούσιο και σύνθετο μωσαϊκό της αθηναϊκής σκηνής.



Από τα χορευτικά και αισθησιακά electro και ghetto grooves της DJ-HOTLINE 333, την υπνωτική, trance προσέγγιση της Everlyn και τις εκλεκτικές, διαρκώς εξελισσόμενες επιλογές του baggymilziade έως το οπτικοακουστικό σόου των MIRA新伝統 και την περφόρμανς Mutable Ground της Anna Vs June και του Jan Van Angelopoulos, η πολυμορφία της ίδιας της μουσικής αντανακλά τη διαφορετικότητα του υπόβαθρου των καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ταλέντα της αθηναϊκής σκηνής, ορισμένα από τα οποία εξακολουθούν να αναζητούν τη θέση τους στο τοπίο της πόλης.



Το lineup εξερευνά διαφορετικές πτυχές της ηλεκτρονικής μουσικής, από εισαγωγικά τελετουργικά και ζωντανά όργανα σε συνδυασμό με live electronics μέχρι οπτικά εφέ και περφόρμανς, αλλά και δυναμικά DJ sets που γεφυρώνουν το παρελθόν με το μέλλον. Το Ground Floor Stage γίνεται μια μικρογραφία της Αθήνας που υπερβαίνει κάθε ορισμό της τοπικότητας.



Για μία βραδιά, το Onassis Ready γίνεται σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες, γενιές και καλλιτέχνες. Αυτό είναι το Borderline Festival: ένας χώρος για ό,τι ξεφεύγει από κατηγορίες και είδη.

Συντελεστές



Artistic Direction: Voltnoi & Quetempo (καλλιτεχνικοί διευθυντές του STEGI.RADIO), Άκης Χοντάσης

Επιμέλεια Ground Floor – TMLΑB: pink.wav

Set Design Concept: Voltnoi Brege & Άκης Χοντάσης

Set Design: Όλγα Μπρούμα

Σχεδιασμός Φωτισμού: Χάρης Παπαδόπουλος, Παύλος Παππάς

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Δήμητρα Χατζηχαραλάμπους

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαριάνα Αντζουλάτου, Φαίη Μινωπέτρου, Ιουλία Σταμούλη

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Radio Manager (STEGI.RADIO): Νίκη Γεωργίου

Content Editor (STEGI.RADIO): Γιάννης Γαλιάτσος

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

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Μέρος του Borderline υλοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκού προγράμματος TMLAB, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα

Onassis Ready | 9 Οκτωβρίου 2026

GROUND FLOOR (curated by pink.wav)

21:00 – 22:30 | Everlyn

22:30 – 23:15 | Anna Vs June & Jan Van Angelopoulos

23:30 – 00:15 | MIRA新伝統

00:15 – 02:00 | baggymilziade

02:00 – 04:00 | DJ-HOTLINE 333

BASEMENT Α

21.00 – 22.00 | George Rallis

22:00 – 23:00 | Yasmine Hamdan

23:00 – 00:00 | Σtella

00:00 – 03:00 | Nightmares On Wax

BASEMENT Β

23:00 – 00:00 | Alexander Skancke

00:00 – 04:00 | Ricardo Villalobos σε συνεργασία με τους ReSolute (NYC)

Πληροφορίες



Onassis Ready

Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

21:00 – 04:00

Στο GROUND LEVEL και BASEMENT

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



Κανονικό εισιτήριο: 25 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης: 20 €

Ανεργίας: 17,50 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ**: 10 €

*Αγορά εισιτηρίου στην πόρτα: 30 €

**Οι κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ και Συνοδούς ΑμεΑ γίνονται τηλεφωνικά στο 2130178036.

Έναρξη προπώλησης Φίλων Στέγης και γενικού κοινού: 11 Σεπτεμβρίου 2026, 17:00

Γενικές πληροφορίες



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γίνεται χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού (strobe lights).



Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση: Όλες οι εκδηλώσεις βιντεοσκοπούνται και φωτογραφίζονται. Με την αγορά εισιτήριου οι κάτοχοι συναινούν στη βιντεοσκόπηση και φωτογράφισή τους.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό θα παραμείνει στο αρχείο της Στέγης και θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο, το κανάλι και τις ψηφιακές πλατφόρμες της Στέγης για όλο το διάστημα λειτουργίας τους.

Πρόσβαση στο Onassis Ready με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς



Με λεωφορείο: Γραμμή 838, Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.) | Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21, Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3, Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)

Η μετακίνηση γίνεται μέρος της εμπειρίας του Borderline Festival



Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με την Anytime, Mobility Partner της Στέγης, το κοινό του Borderline Festival θα έχει στη διάθεσή του δωρεάν shuttle bus service προς και από τους χώρους του φεστιβάλ, δωρεάν parking, καθώς και ειδικές προσφορές σε υπηρεσίες ταξί. Μέσα από την πρωτοβουλία Culture Moves Us της Anytime, η πρόσβαση στον πολιτισμό γίνεται πιο εύκολη, πιο άνετη και πιο βιώσιμη, ενθαρρύνοντας περισσότερους ανθρώπους να μετακινηθούν για να ζήσουν την εμπειρία του φεστιβάλ.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες μετακίνησης, τα δρομολόγια και τον τρόπο αξιοποίησής τους θα ανακοινωθούν σύντομα μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας της Στέγης και του Borderline Festival.