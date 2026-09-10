Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε για την τελευταία του επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε σε κάθε του εμφάνιση.

Καλλιτέχνες, πρόσωπα της τηλεόρασης, μουσικοί και ερμηνευτές, έσπευσαν να αποχαιρετήσουν με το δικό τους τρόπο τον λαϊκό ερμηνευτή, με τα social media να έχουν πλέον κατακλυστεί από μηνύματα αγάπης και πόνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να τοποθετηθούν δημόσια, ήταν και ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος και αποκάλυψε την συζήτηση που είχαν στην τελευταία τους τηλεφωνική επικοινωνία που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Όπως περιέγραψε, η συνομιλία τους ήταν πολύωρη με τον τραγουδιστή να βρίσκεται σε καλή διάθεση και τα γέλια να συνοδεύουν τη συζήτησή τους.

«Ο Μαζωνάκης με πήρε τηλέφωνο την Δευτέρα, δεν κατάλαβα κάτι»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης, μίλησε το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Ώρα Ελλάδος», όπου περιέγραψε αρχικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Απέφυγα να μιλήσω οπουδήποτε, γιατί δεν ήμουν σε θέση, θα σας πω και το λόγο. Την Δευτέρα το βράδυ με πήρε τηλέφωνο. Ίσως είμαι από τους τελευταίους ανθρώπους της δουλειάς τουλάχιστον, που μίλησε. Με πολλά κέφια, ήταν σε πολύ καλή ψυχολογία. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Δεν βρισκόμασταν συχνά με το Γιώργο, αλλά όποτε βρεθήκαμε ήταν σημαδιακό και με επιτυχία. Παρόλο που τα συστήματα… Οι ομάδες που υποστήριζαν το Γιώργο δεν με θέλανε καθόλου. Επίσης, οι ομάδες που υποστήριζαν εμένα, εννοώ τα media, δε θέλανε καθόλου τον Γιώργο… Όταν έγινε η πρώτη μας συνεργασία στην ταινία του Παναγιωτόπουλου η οποία ήταν επιλογή μου. Εγώ επηρέασα τον Παναγιωτόπουλο να πάρουμε τον Γιώργο να κάνει τον τραγουδιστή… Η πρωταγωνίστρια ήταν ‘γλάστρα’ σε μπουζούκια, χρειαζόμασταν τον πρωταγωνιστή στα μπουζούκια και πήραμε τον Γιώργο, από ένστικτο… Και έσκισε».

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη ως προσωπικότητα και καλλιτέχνη, ανέφερε: «Το παιδί ήταν τρομερά συνεπής. Γενικά ο Γιώργος είχε τελείως άλλη εικόνα από αυτή που προβάλλεται. Δηλαδή ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του τα μεσημέρια… Όλο το υπόλοιπο που ήταν το performing, ας πούμε, στο οποίο είχε τεράστιο ταλέντο νομίζω, εκτός από τη φωνή του. Κατά τη γνώμη μου, η φωνή του είναι η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή από το Γιώργο και μετά τους μπερδεύεις αν δεν ξέρεις ποιος έχει πει το τραγούδι. Δεν τους αναγνωρίζεις και τα κορίτσια και τα αγόρια. Ο Γιώργος είναι η τελευταία, ο τελευταίος αναγνωρίσιμος ήχος. Αναγνωρίζεις ποιος είναι μόλις ακούς τον ήχο».

«Ο Μαζωνάκης δεν καθόταν να ασχοληθεί ούτε με τα λεφτά, βαριόταν»

Για την συζήτησή τους το βράδυ της Δευτέρας ανέφερε: «Μιλάγαμε αρκετή ώρα. Ήθελε να πάω να του κάνω support στη συναυλία του στην Τεχνόπολη. Θέλω να πω, ήταν σε κατάσταση πολύ θετική. Δεν κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Με ρώτησε, εγώ δεν μπορούσα να πάω να το κάνω… Αφού του είπα ότι δεν μπορώ, αρχίσαμε τα γέλια, με ρώτησε πότε θα βρεθούμε να φάμε. Ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα…».

«Ο Γιώργος τα ‘φόρτωνε στον κόκορα’. Δεν καθόταν να ασχοληθεί ούτε με τα λεφτά, βαριόταν. Μέχρι το σημείο που τον συνέτρεχε η αδερφή του πριν γίνουν αυτές οι φασαρίες με την αδερφή του, που και εκεί κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει. Μ’ αυτόν τον ξαφνικό θάνατο υπογράφει για πάντα έναν μύθο. Όσο και να αναζητήσουμε το τι έγινε… Ήταν ένα πρόσωπο που άλλαξε τη νύχτα. Είχε τόλμη, έβγαινε στη σκηνή, φόραγε ότι του γούσταρε… Ήταν πολύ τολμηρός… Όμως, αυτό το εξωτερικό φαινόμενο στην προσωπική ζωή ήταν πολύ ταπεινό. Όταν κάναμε το ‘Ξημερώνει πάλι’ ήρθε μέσα στον πανικό στο στούντιο. Έλεγε δύο φράσεις, έβγαινε έξω, έλεγε πάλι δύο φράσεις και πάλι έξω. Τότε εκτινάχθηκε, έγινε και το Gucci. Δεν άντεχα να το ακούσω… Όταν φεύγει μία ψυχή πρέπει να την αφήνουμε να φύγει. Αισθάνομαι ότι με όλο αυτό το ψάξιμο γύρω από τον παράξενο θάνατο είναι σαν να το τραβάμε προς τα κάτω…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Σταμάτης Κραουνάκης.