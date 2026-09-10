Ο Γιώργος είχε πάντα μέσα του μία πλευρά ανθρώπινη που λίγοι γνώριζαν.

Πίσω από τη σκηνική παρουσία, την εκκεντρική εικόνα και τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως είχε και μια πλευρά που επέλεγε να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Άνθρωποι που τον γνώρισαν ή βρέθηκαν σε στιγμές όπου χρειάστηκαν τη βοήθειά του μιλούν για έναν άνθρωπο που στήριζε όσους είχαν ανάγκη, συχνά χωρίς να επιδιώκει αναγνώριση ή δημοσιότητα.

Η βοήθεια σε παιδί με καρκίνο

Ο PR manager Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος γνώριζε τον τραγουδιστή από πολύ νεαρή ηλικία και επρόκειτο να συνεργαστεί μαζί του στο ΝΟΧ, αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως αποκάλυψε, είχε ζητήσει τη βοήθεια του Γιώργου Μαζωνάκη για ένα παιδί που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Όταν τον χρειάστηκα για ένα παιδί που έπασχε από καρκίνο, ο Γιώργος έτρεξε αμέσως δίπλα του. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον τραγουδιστή ως έναν «εξαιρετικό άνθρωπο».

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Τα 750 ευρώ για τα δίδακτρα ενός φοιτητή

Μια ακόμη ιστορία έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση σε ομάδα του Facebook. Ένας άνδρας περιέγραψε τη δική του εμπειρία από την εποχή που εργαζόταν ως γκαρσόνι σε γνωστό νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Την περίοδο εκείνη αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούσε να εξοφλήσει τα δίδακτρα του ΙΕΚ στο οποίο φοιτούσε. Όπως περιγράφει, είχε εκφράσει την αγωνία του, χωρίς όμως να περιμένει ότι θα υπάρξει κάποια ουσιαστική λύση.

Τον άκουσε ο σωματοφύλακας του τραγουδιστή και τον ρώτησε τι συνέβαινε. Την επόμενη ημέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης τού έδωσε έναν φάκελο με 750 ευρώ για να πληρώσει τη σχολή του.

«Αυτά είναι από τον Γιώργο, για τη σχολή. Μην το πεις πουθενά», ήταν, σύμφωνα με την αφήγησή του, τα λόγια του σωματοφύλακα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής δεν τον άφησε ποτέ να τον ευχαριστήσει. Χρόνια αργότερα, όταν συναντήθηκαν ξανά, του διηγήθηκε την ιστορία, με τον Μαζωνάκη να μην τη θυμάται.

Τότε, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, ο σωματοφύλακας του εξήγησε πως βοηθούσε τόσο συχνά ανθρώπους, ώστε είχε ξεχάσει πόσους είχε στηρίξει.

«Αυτός ήταν, στα δικά μου μάτια, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με την τρέλα του, τα πάθη του, τα ζόρια του και τα σκοτάδια του, αλλά πάνω απ’ όλα, άνθρωπος», έγραψε ο άνδρας.

Στην πρώτη γραμμή για ανθρώπους που είχαν ανάγκη

Η κοινωνική δράση του Γιώργου Μαζωνάκη δεν περιοριζόταν σε μεμονωμένες προσωπικές πράξεις βοήθειας. Το 2022 είχε βρεθεί μαζί με εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» στην Πύλη Ε8 στο λιμάνι του Πειραιά, συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο μαγείρεμα για άστεγους του Δήμου.

Ο τραγουδιστής είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες δράσεις, μαγειρεύοντας για ανέργους, άστεγους και οικογένειες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, στην πλατεία Σπάθα της Νίκαιας και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν ένας διαφορετικός ρόλος για έναν καλλιτέχνη που είχε συνηθίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όμως όχι πάνω στη σκηνή, αλλά δίπλα σε ανθρώπους που χρειάζονταν ένα πιάτο φαγητό και μια πράξη αλληλεγγύης.

Η στήριξη στη μουσική εκπαίδευση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δείξει το ενδιαφέρον του και για τη μουσική εκπαίδευση των νέων. Είχε στηρίξει έμπρακτα το νέο παράρτημα του Πρότυπου Δημοτικού Ωδείου Πειραιά, προσφέροντας μουσικά όργανα για τον εξοπλισμό δύο αιθουσών λαϊκής μουσικής.

Οι δύο αίθουσες έλαβαν τιμητικά την ονομασία «Αίθουσες Λαϊκής Μουσικής Γιώργος Μαζωνάκης», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μπουζούκι. Οι Ευαίσθητες Χορδές», που είχε ως στόχο τη διάδοση και τη διατήρηση της ελληνικής λαϊκής μουσικής στις νεότερες γενιές.

Η συναυλία στη Βέροια που πλήρωσε ο ίδιος

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι και η ιστορία που είχε διηγηθεί ο ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου για μια συναυλία στη Βέροια, τα έσοδα της οποίας προορίζονταν για υποτροφίες αριστούχων μαθητών.

Όπως ανέφερε, είχε λάβει την ιδέα από τον γέροντα Σπυρίδωνα τον Μικραγιαννανίτη και προσπάθησε να οργανώσει τη συναυλία, αναζητώντας τη συμμετοχή καλλιτεχνών. Ωστόσο, σύμφωνα με την αφήγησή του, κανείς από τους τραγουδιστές στους οποίους απευθύνθηκε δεν δέχτηκε να συμμετάσχει, καθώς τα έξοδα της διοργάνωσης ήταν ιδιαίτερα υψηλά.

Μέσα στην απογοήτευσή του, αποφάσισε να απευθυνθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη, παρότι δεν τον γνώριζε προσωπικά και θεωρούσε πιθανό να αρνηθεί.

Όπως περιγράφει, συνέβη το αντίθετο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε να συμμετάσχει, ανέλαβε ο ίδιος τα έξοδα της συναυλίας και των μουσικών του, ενώ, σύμφωνα με τον Στράτο Τζώρτζογλου, ακύρωσε ακόμη και άλλη συναυλία από την οποία θα είχε σημαντικά έσοδα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με τα έσοδα να κατευθύνονται στον σκοπό για τον οποίο είχε οργανωθεί. Και, όπως υποστηρίζει ο ηθοποιός, ο Μαζωνάκης δεν αναφέρθηκε ποτέ δημόσια στην πράξη του.

«Ποτέ δεν το ανέφερε σε κανένα, πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει», έγραψε χαρακτηριστικά.

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