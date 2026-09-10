Το «Bound to Ride» είναι μια επιστροφή στις ρίζες για την Ντόλι Πάρτον.

Ένα νέο τραγούδι της Ντόλι Πάρτον, κυκλοφορεί δύο εβδομάδες μετά το θάνατο της Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών, όπως αναφέρει το Rolling Stone.



Το τραγούδι έχει τίτλο «Bound to Ride» και ηχογραφήθηκε γύρω στο 2022 κατά τη διάρκεια του Covid. Το κομμάτι θα περιλαμβάνεται στο επερχομενο άλμπουμ «Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers» στο οποίο συμμετέχουν πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες και θα κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου.



Τα υπόλοιπα τραγούδια ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο στούντιο, αλλά οι παραγωγοί του άλμπουμ έκαναν μια εξαίρεση για τη Ντόλι Πάρτον καθώς λόγω της πανδημίας, η ίδια δεν ήθελε να το ρισκάρει, οπότε μόνη της τα φωνητικά στο δικό της στούντιο. Οι μουσικοί, γνωστές ως οι «First Ladies of Bluegrass», είχαν προηγουμένως ηχογραφήσει μόνες τους τη μουσική, αν και η παιχνιδιάρικη ζωντάνια της ερμηνείας της δεν το αφήνει να φανεί.

Το «Bound to Ride» είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι του Νότου το οποίο είχαν ηχοργαφήσει πρώτοι οι Stanley Brothers το1964.

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Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης τον Willie Nelson και τη Sierra Ferrell στο «I’ll Fly Away», τον Jamey Johnson και τον τραγουδοποιό Shawn Camp στο λιτό «Rank Strangers to Me» και αρκετούς άλλους.



Οι παραγωγοί ελπίζουν να υπενθυμίσουν στους ακροατές πόσα χρωστάνε η κάντρι, το bluegrass και η αμερικανική μουσική στους Stanley Brothers, οι οποίοι επηρέασαν επίσης καλλιτέχνες όπως ο Μπομπ Ντίλαν και ο Μπρους Σπρίνγκστιν.



«Το αποκαλώ "απόλυτη Ντόλι|», λέει ο παραγωγός και μπασίστας, Γκάρι Γουέστ. «Δεν ξέραμε τι θα πάρουμε ως ανταπόδοση, και πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μείναμε έκπληκτοι. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι καλύτερο».



{https://youtu.be/6OupmH96X3M?si=R8UrpKSea_spTh1V}