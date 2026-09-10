Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία - Τι ισχύει για τον αγιασμό και την διανομή των βιβλίων.

Στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται πυρετωδώς για την αυριανή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά θα χτυπήσει σε όλα τα σχολεία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τα σχολικά προαύλια να πλημμυρίζουν φωνές μετά από σχεδόν τρεις μήνες απουσίας των μαθητών.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε οι μαθητές όλων των τάξεων να περάσουν το κατώφλι των σχολείων τους έχοντας μαζί τους απαραίτητα και την σχολική τους τσάντα καθώς μετά την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού θα ακολουθήσει η διανομή των σχολικών βιβλίων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας και την εγκύκλιο για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σύμφωνα με το πρόγραμμα αγιασμού κάθε σχολικής μονάδας οι μαθητές θα προσέλθουν το προαύλιο για να δώσουν το παρών στην τελετή αγιασμού και θα παραμείνουν υποχρεωτικά στο χώρο του σχολείου μέχρι το τέλος των διαδικαστικών της μέρας.

Μετά τον αγιασμό θα ανέβουν στις τάξεις όπου θα γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς της χρονιάς, παραλαμβάνουν τα βιβλία και ενημερώνονται για τα βασικά σημεία της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την πρώτη εβδομάδα ανοίγματος των σχολείων το πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινώνεται καθημερινά για την επομένη.

Από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και μετά οι μαθητές θα προσέρχονται υποχρεωτικά στα σχολεία στο κανονικό τους ωράριο, δηλαδή από τις 08:00 έως τις 08:15 το πρωί καθώς εκκινεί και η διαδικασία τήρησης απουσιών.

Σχολεία: Πότε ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά 2026-2027

Η φετινή χρονιά θα είναι μεγαλύτερη σε επίπεδο ημερών διδασκαλίας, καθώς προβλέπονται συνολικά 180 ημέρες μαθημάτων, έναντι 167 πέρυσι. Η κατανομή τους, ωστόσο, δεν είναι ίδια σε όλους τους μήνες, καθώς οι εθνικές επέτειοι, οι σχολικές γιορτές, οι διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα αλλά και οι υπόλοιπες αργίες επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών που οι μαθητές θα βρίσκονται στις αίθουσες. Ο Μάρτιος ξεχωρίζει ως ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες μαθημάτων, καθώς φτάνει τις 24, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο Ιούνιος, με μόλις 10 ημέρες, αφού η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται στα μέσα του μήνα.

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Αναλυτικά, ο Σεπτέμβριος περιλαμβάνει 13 ημέρες μαθημάτων, ενώ Οκτώβριος και Νοέμβριος έχουν από 20. Τον Δεκέμβριο οι ημέρες περιορίζονται στις 17 λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, ενώ τον Ιανουάριο οι μαθητές επιστρέφουν στις αίθουσες για 16 ημέρες μαθημάτων. Ο Φεβρουάριος έχει 20 ημέρες, ο Μάρτιος 24, ο Απρίλιος 17 και ο Μάιος 16.

Οι αργίες της σχολικής χρονιάς και το μοναδικό τριήμερο

Η πρώτη σημαντική αργία της νέας σχολικής χρονιάς είναι η 28η Οκτωβρίου. Το 2026 η εθνική επέτειος πέφτει Τετάρτη, ενώ οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Την ημέρα της επετείου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Τον Νοέμβριο ακολουθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης και δεν θα πραγματοποιηθούν κανονικά μαθήματα.

Η ώρα για τα Χριστούγεννα 2026

Η μεγαλύτερη ανάπαυλα του πρώτου μέρους της σχολικής χρονιάς έρχεται με τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Με την επιστροφή στα θρανία ξεκινά η δεύτερη περίοδος της σχολικής χρονιάς, η οποία περιλαμβάνει λιγότερες μεγάλες διακοπές και οδηγεί σταδιακά προς την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Το πρώτο τριήμερο του 2027 διαμορφώνεται τον Μάρτιο, καθώς η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 15 Μαρτίου. Την ίδια περίοδο ακολουθεί και η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία πέφτει Πέμπτη. Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ την Πέμπτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.