Στην εκδήλωση που θα γίνει μεθαύριο, στην πλατεία Μαντουδίου, θα πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις φορείς, ενώ θα γίνει και αφιέρωμα στο πολιτικό και λαϊκό τραγούδι.

Ομιλία στην εκδήλωση με θέμα: «5 χρόνια από τις καταστροφικές πυρκαγιές – Συνεχίζουμε τον αγώνα για τη ζωή μας με το ΚΚΕ μπροστά» θα πραγματοποιήσει μεθαύριο, Σάββατο (12/9), ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Μαντουδίου, θα πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις φορείς, ενώ θα γίνει και αφιέρωμα στο πολιτικό και λαϊκό τραγούδι.

«Σήμερα 5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο αγώνας των εργαζομένων και του λαού της περιοχής συνεχίζεται.

Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, συλλογικά στον αγώνα κόντρα στην απαξίωση που μας επιβάλουν κυβέρνηση, ΕΕ.

Ότι έχει καταφέρει ο λαός της περιοχής είναι αποτέλεσμα των μεγάλων λαϊκών αγώνων, εργατών, αγροτών, μικρών επαγγελματιών. Καμία κυβέρνηση και κανένας “σωτήρας” δεν έσωσε τον τόπο!

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Το ΚΚΕ ήταν και παραμένει στήριγμα, εμψυχωτής των αγώνων του λαού της Β. Εύβοιας.

Με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες κόντρα σε παλιές και νέες παγίδες. Απέναντι στον αδιέξοδο δρόμο που υπηρετούν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος και μας οδηγεί σε νέες μεγάλες θυσίες, φωτίζει ο άλλος δρόμος διεξόδου που προτείνει το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ έχει το μοναδικό εναλλακτικό ριζικά διαφορετικό σχέδιο για την ελληνική κοινωνία και δίνει απάντηση σε όλα τα φλέγοντα προβλήματα των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας από τη σκοπιά της νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού.

Συνεχίζουμε στο δρόμο της σύγκρουσης με την σημερινή σήψη και βαρβαρότητα, στον δρόμο της ανατροπής βάζοντας εμπόδια στους σχεδιασμούς που καταστρέφουν τη ζωή μας.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει, με ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ», αναφέρει η Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας του ΚΚΕ.