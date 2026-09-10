Η υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου εγείρει νομικά, πολιτικά και οικονομικά ερωτήματα, ενώ το συνολικό κόστος εκτιμάται σε πάνω από 1 τρισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε να δώσει «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, αν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Πόσο θα κόστιζε;

Η πρόταση θα κόστιζε πιθανότατα περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια, καθώς αφορά περίπου 270 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ. Μια επιταγή 5.000 δολαρίων θα αντιστοιχούσε σε μεγαλύτερο ποσό από εκείνο που έλαβε κάθε ενήλικος Αμερικανός μέσω των άμεσων κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την Covid-19 κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Μπορεί να γίνει;

Αυτό δεν είναι ακόμη σαφές. Για να υλοποιηθεί, θα απαιτούνταν η έγκριση του Κογκρέσου, το οποίο πέρυσι είχε απορρίψει τις εκκλήσεις του Τραμπ για καταβολή «μερίσματος δασμών» ύψους 2.000 δολαρίων ανά οικογένεια (η χρηματοδότηση θα προερχόταν από τα έσοδα από τους δασμούς).

Είναι νόμιμο;

Δεν είναι άμεσα σαφές. Ο δικηγόρος Τζον Ντέι από το Νέο Μεξικό δήλωσε στο Associated Press ότι θεωρεί πως η πρόταση του Τραμπ θα ήταν νόμιμη, καθώς το ποσό θα καταβαλλόταν σε όλους, ανεξάρτητα από το πώς ψήφισαν ή ακόμη και αν ψήφισαν.

«Πρόκειται για προεκλογική υπόσχεση», δήλωσε ο Ντέι. «Δεν πρόκειται για μια πληρωμή προς τους πολίτες με σκοπό να τους επηρεάσει ώστε να ψηφίσουν με συγκεκριμένο τρόπο».

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Θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να το αντέξουν οικονομικά;

Το κόστος θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, πάνω από 1 τρισ. δολάρια.

Η υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου προκαλεί νέες αβεβαιότητες στην αγορά ομολόγων και εντείνει τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πειθαρχία της Ουάσινγκτον και την απρόβλεπτη χάραξη πολιτικής.

Η αγορά ομολόγων έχει δεχθεί πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει ξανά τα επιτόκια. Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει το κόστος δανεισμού.

Επιπλέον, επιβαρυντικά για τα αμερικανικά ομόλογα λειτουργούν οι επίμονες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, καθώς το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια.

Πώς αντέδρασαν οι αγορές

Η αντίδραση ήταν μέχρι στιγμής συγκρατημένη. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινήθηκαν σε περιορισμένο εύρος μετά την ανακοίνωση του Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης.

«Η γενικότερη αντίδραση των αγορών είναι πολύ περιορισμένη, επειδή όλοι θεωρούν ότι οι πιθανότητες να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι σχεδόν μηδενικές», δήλωσε ο Μαρκ Κάντμορ, από το Bloomberg Markets Live.

«Η αμερικανική οικονομία είναι ισχυρή και ήδη κινδυνεύει να υπερθερμανθεί. Επομένως, η διοχέτευση τόσο μεγάλης πρόσθετης δημοσιονομικής τόνωσης σε μια περίοδο δημοσιονομικών πιέσεων θα εντείνει όλες τις τάσεις που ήδη μας απασχολούν στις αγορές: αποδυνάμωση των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, υποχώρηση του δολαρίου και στροφή προς τα εμπορεύματα και τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία», πρόσθεσε.

Ο Κιγιόσι Ισιγκάνε, επικεφαλής διαχειριστής κεφαλαίων στην Mitsubishi UFJ Asset Management στο Τόκιο, συμφώνησε ότι η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ αντιβαίνει στις προσπάθειες του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να καθησυχάσει τις αγορές ομολόγων.

«Όταν ο Μπέσεντ προσπαθεί τόσο σκληρά να κρατήσει χαμηλά τις αποδόσεις, μια τέτοια δήλωση είναι αντιφατική», δήλωσε ο Ισιγκάνε στο Bloomberg.

«Δεν λέω ότι αυτό από μόνο του θα προκαλούσε μαζικό sell-off στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, αλλά εγείρει ένα ερώτημα: τι ακριβώς θέλει να πετύχει συνολικά η κυβέρνηση Τραμπ; Με μηνύματα σαν κι αυτό, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς».

Με πληροφορίες από irishtimes.com