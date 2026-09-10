Αναβάλλεται για αύριο η νεκροψία - νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη. Προσλαμβάνει τεχνικό σύμβουλο η οικογένεια.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένειά του. Την Παρασκευή η νεκροψία - νεκροτομή.

Αναβάλλεται για αύριο, Παρασκευή (10/09), η νεκροψία - νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.

Η μετάθεση της νεκροψίας έρχεται έπειτα από αίτημα της οικογένειας του τραγουδιστή να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα παρευρίσκεται στη διαδικασία.

Τι αναφέρει η γιατρός

Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, πως ο τραγουδιστής «δεν μπορούσε καλά - καλά να αρθρώσει λόγο, δεν μπορούσε να μιλήσει».

Ακόμα, όταν ο ίδιος της ζήτησε να του προτείνει θεραπείες, η ίδια φέρεται να του πρότεινε την πλασμαφαίρεση, ισχυριζόμενη πως η κλινική διέθετε πιστοποιημένο μηχάνημα για τη διαδικασία.

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Μάλιστα, προκαλεί αίσθηση πως, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ρώτησε για τυχόν παρενέργειες, εκείνη φέρεται να του απάντησε πως η διαδικασία δεν ενέχει κάποιον κίνδυνο.

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Γυναικολόγος δηλώνει η γιατρός

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο επίμαχο ιατρείο, με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να έχει αποχωρήσει προ ολίγου, και το ελληνικό FBI και τους εισαγγελείς να παραμένουν.

Στο επίκεντρο τίθεται το αν τα δύο ιατρεία που στεγάζονται στο συγκεκριμένο κτίριο έχουν άδειες για τις θεραπείες που προσφέρουν και κατά πόσο είναι κάτι τέτοιο νόμιμο.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, το ένα ιατρείο ανήκει σε παθολόγο και το άλλο στη σύντροφό του, η οποία δεν έχει κάποια ειδικότητα, αλλά ισχυρίζεται πως είναι γυναικολόγος.

Από την κατάθεσή της προκύπτει ένα κεντρικό ερώτημα: αν ήταν προγαμματισμένη η θεραπεία που έλαβε ο κ. Μαζωνάκης ή αν έγινε επιτόπου κατόπιν αιτήματός του.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας»

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας», ανέφερε ο δικηγόρος και στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 λίγες ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη περίπου μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του και, όπως είπε, δεν είχε αντιληφθεί καμία ένδειξη που να μαρτυρούσε ότι ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του.

«Εγώ με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ο προσωπικός του γιατρός και κουμπάρος, κ. Ζαφειρίου, με τον οποίο τον συνέδεε πολυετής σχέση.

Ερωτηθείς αν ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, ο κ. Λυκούδης απάντησε πως, από όσα ο ίδιος γνωρίζει, δεν υπήρχε κάποια σχετική πάθηση.

Ο κ. Λυκούδης αναφέρθηκε, επίσης, στις επόμενες κινήσεις που ενδέχεται να πραγματοποιήσει η οικογένεια μετά τον θάνατό του. Όπως εξήγησε, η οικογένεια είναι εκείνη που έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικονομικά της δικαιώματα και να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες.

«Τα δικονομικά δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί της. Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου, απλώς τώρα η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να διορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, ώστε να διαλευκανθεί και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης», σημείωσε συγκεκριμένα.