Από αέρος επιχειρούν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα η φωτιά και να αποτραπεί η επέκτασή της.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098012091638517866}