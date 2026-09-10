Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ τοποθετούν τον γενικό πληθωρισμό στο 3% κατά μέσο όρο το 2026, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Σε νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές και η αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Η ΕΚΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 3% το 2026, ενώ προβλέπει ανάπτυξη 0,9% για την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στις τιμές, με τον πληθωρισμό να αναμένεται να παραμείνει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο. Η κεντρική τράπεζα επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ τοποθετούν τον γενικό πληθωρισμό στο 3% κατά μέσο όρο το 2026, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Ο πληθωρισμός χωρίς ενέργεια και τρόφιμα εκτιμάται αντίστοιχα σε 2,5%, 2,6% και 2,3%. Σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου, η εκτίμηση για το 2026 παραμένει αμετάβλητη, ενώ εκείνες για το 2027 και το 2028 αναθεωρούνται προς τα πάνω.

Ελαφρώς πιο θετική είναι η εικόνα στο μέτωπο της ανάπτυξης. Η ΕΚΤ προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης 0,9% για το 2026, 1,4% για το 2027 και 1,5% για το 2028. Οι εκτιμήσεις για το 2026 και το 2027 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Παρά τη βελτίωση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη, η Φρανκφούρτη επισημαίνει ότι οι προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες. Οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας παραμένουν οι εξελίξεις στην ενέργεια και η διάρκεια των σχετικών διαταραχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά τη σημερινή αύξηση, το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,50%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,65% και εκείνο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,90%. Τα νέα επιτόκια θα τεθούν σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ΕΚΤ ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων. Οι επόμενες αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση και θα εξαρτώνται από τα διαθέσιμα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά στοιχεία, τις προοπτικές του πληθωρισμού και την αποτελεσματικότητα με την οποία η νομισματική πολιτική μεταδίδεται στην οικονομία.