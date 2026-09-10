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Συνολικά στο πλοίο στο κινεζικό λιμάνι βρισκόταν 42 άτομα και τα 12 κατάφεραν να εκκενώσουν το πλοίο με ασφάλεια.

Τουλάχιστον 25 άτομα είναι νεκρά μετά από φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν σε λιμάνι της Κίνας.

Αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν για 20 επιβεβαιωμένους νεκρούς και 5 αγνοούμενους.

Το πλοίο ήταν στο λιμάνι του Qingdao, για επισκευή από την Beihai Shipbuilding, τμήμα της κρατικά ελεγχόμενης China State Shipbuilding Corporation, της μεγαλύτερης ναυπηγικής εταιρείας στον κόσμο.

Πρόκειται για σημαντικό ναυτιλιακό κόμβο στις βορειοανατολικές ακτές της Κίνας. Σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το πλοίο ταυτοποιήθηκε ως το Ocean Melody, το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων VesselFinder.

{https://x.com/Xpress_24_7/status/2098024629860254072}

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Συνολικά στο πλοίο βρισκόταν 42 άτομα και τα 12 κατάφεραν να εκκενώσουν το πλοίο με ασφάλεια. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 11 π.μ την Τρίτη (τοπική ώρα) και οι πυροσβέστες κατάφεραν να τη σβήσουν στις 2:30 μ.μ.(τοπική ώρα).

{https://x.com/kanpurtak/status/2098007408933253513}

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έδωσε «σημαντικές οδηγίες» για την άμεση διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης των αγνοουμένων στο πλοίο, μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ ζήτησε τη διάσωση των ατόμων που έχουν «εγκλωβιστεί».

{https://x.com/InsidConflict/status/2098029577490800844}

Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε επίσης να διασφαλιστεί η «πλήρης εφαρμογή προληπτικών μέτρων» για να «αποτραπούν αποφασιστικά σοβαρά και καταστροφικά ατυχήματα».

Με πληροφορίες του NBC/Xinhua