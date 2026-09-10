Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 87 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες, κοντά σε τουριστική περιοχή της επαρχίας Παλάουαν, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή το πρωί.

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«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας (...) για τους ανθρώπους που διασώθηκαν (42) και τους αποβιώσαντες (5), έχουμε ακόμη 87 ανθρώπους που φέρονται να αγνοούνται», είπε ο πλοίαρχος της ακτοφυλακής Νοέμι Καγάμπιαμπ σε ραδιοφωνικό σταθμό, εξηγώντας ότι με βάση το δηλωτικό του πορθμείου, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα.

Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό.

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Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ