Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 87 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες, κοντά σε τουριστική περιοχή της επαρχίας Παλάουαν, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή το πρωί.
{https://www.facebook.com/watch/?v=1070037355786168}
«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας (...) για τους ανθρώπους που διασώθηκαν (42) και τους αποβιώσαντες (5), έχουμε ακόμη 87 ανθρώπους που φέρονται να αγνοούνται», είπε ο πλοίαρχος της ακτοφυλακής Νοέμι Καγάμπιαμπ σε ραδιοφωνικό σταθμό, εξηγώντας ότι με βάση το δηλωτικό του πορθμείου, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα.
Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό.
{https://www.youtube.com/watch?v=mbu28YvgVd4}
Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ