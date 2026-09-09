Το Phantom στο νεό βίντεο φαίνεται να φλέγεται στον αέρα και έπειτα να πέφτει στο έδαφος.

Νέα συγκλονιστικά βίντεο από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του μαχητικού αεροσκάφους, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star καταγράφεται το Phantom λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την τραγική κατάληξη. Το αεροσκάφος φαίνεται να βρίσκεται στον αέρα ενώ έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, με την πορεία του να εξελίσσεται δραματικά.

Η πρόσκρουση και η πύρινη μπάλα

Λίγο αργότερα, το μαχητικό χάνει ύψος και προσκρούει σε κολώνα ηλεκτροδότησης. Ακολουθεί η διάλυση του αεροσκάφους, με τα συντρίμμια να καταλήγουν στο έδαφος, σε χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης.

Η μεγάλη ταχύτητα που φέρεται να είχε αναπτύξει το Phantom, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 700 χιλιόμετρα την ώρα, είχε ως αποτέλεσμα τμήματα του αεροσκάφους να παρασυρθούν για αρκετές δεκάδες μέτρα.

Σε άλλο βίντεο αποτυπώνεται η τεράστια πύρινη στήλη που σχηματίστηκε αμέσως μετά την πρόσκρουση, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της καταστροφής.

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Νεκροί είναι οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ηλικίας 40 και 37 ετών.

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Οι δραματικές στιγμές στον Πύργο Ελέγχου

Παράλληλα με τα νέα οπτικά ντοκουμέντα, έχουν γίνει γνωστές και φράσεις που φέρεται να ακούστηκαν από τον Πύργο Ελέγχου κατά τη διάρκεια των κρίσιμων δευτερολέπτων.

Μεταξύ άλλων, ακούγονται οι φράσεις:

«Πάρε, πάρε».

«Ρε προσέξτε, μην πάτε κοντά ρε».

«Αμάν, έγινε έκρηξη».

«Πω ρε π..., προλάβανε να φύγουνε;».

Οι συνομιλίες αυτές αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη ανασύσταση των τελευταίων στιγμών πριν από τη συντριβή.

Τα δύο βασικά σενάρια που εξετάζονται

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται, με τους ειδικούς να εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα.

Μιλώντας στο Action24, ο αντιπτέραρχος ε.α. Γιάννης Αναστασάκης εξήγησε ότι οι αεροπορικές επιδείξεις απαιτούν υψηλό επίπεδο εμπειρίας και ιδιαίτερη προσοχή. Όπως ανέφερε, στις συγκεκριμένες αποστολές επιλέγονται συνήθως ιδιαίτερα έμπειροι χειριστές, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, προκύπτει και από τους βαθμούς και τις ώρες πτήσης των δύο ιπτάμενων.

Περιγράφοντας την εικόνα που προκύπτει από τα βίντεο, σημείωσε ότι το αεροσκάφος φαίνεται να πραγματοποιεί δεξιά στροφή με κλίση περίπου 45 μοιρών, προτού αρχίσει να χάνει ύψος με ολοένα μεγαλύτερο ρυθμό και τελικά να προσκρούσει στο έδαφος.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, με βάση αυτή την εικόνα, το αεροσκάφος φαινόταν να βρίσκεται εντός των ορίων όπου ήταν δυνατή η εγκατάλειψή του από τους χειριστές.

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι οι δύο χειριστές να επέλεξαν να παραμείνουν στο αεροσκάφος, προκειμένου να αποτρέψουν μια ανεξέλεγκτη πορεία του προς το πλήθος και τον κίνδυνο να προκληθεί ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Το ενδεχόμενο πρόσκρουσης με πουλιά

Ωστόσο, υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι. Ο κ. Αναστασάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συνέβη κάτι αιφνίδιο κατά τη διάρκεια της πτήσης, όπως η πρόσκρουση του αεροσκάφους σε σμήνος πουλιών.

Όπως σημείωσε, έχει προσωπική εμπειρία από την περιοχή της Τανάγρας, όπου είχε υπηρετήσει για περίπου τέσσερα χρόνια, και υπογράμμισε ότι το αγροτικό περιβάλλον της περιοχής ευνοεί την παρουσία πουλιών.

Σε κάθε περίπτωση, τα ακριβή αίτια της συντριβής αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης, η οποία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

«Οι επιδείξεις αποτελούν μέρος της αποστολής»

Ο αντιπτέραρχος ε.α. υπερασπίστηκε, παράλληλα, τη χρησιμότητα των αεροπορικών επιδείξεων, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική πρακτική.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι επιδείξεις μπορούν να συμβάλουν στην προβολή του έργου της Πολεμικής Αεροπορίας και στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στις στρατιωτικές σχολές, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την αύξηση του ενδιαφέροντος μετά την προβολή της ταινίας «Top Gun».

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ιπτάμενοι γνωρίζουν πως η αποστολή τους περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πετούν με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Στο μικροσκόπιο και τα μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει και το ζήτημα των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια τέτοιων επιδείξεων.

Όπως εξήγησε ο κ. Αναστασάκης, πέρα από τον Πύργο Ελέγχου υπάρχει και αξιωματικός ασφαλείας, ο οποίος έχει κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία και παρέχει οδηγίες προς τα αεροσκάφη.

Ο ίδιος επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι συνομιλίες που καταγράφηκαν, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τα νέα βίντεο και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία να εξετάζονται προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης.