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Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, άνδρας, περίπου 65 ετών, στον χώρο των ΚΤΕΛ Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kozanlife.gr, τον άνδρα εντόπισε γυναίκα που διατηρεί κατάστημα στην περιοχή και τον γνώριζε, καθώς ο 65χρονος ήταν άστεγος και συχνά επέλεγε τον συγκεκριμένο χώρο για να κοιμηθεί τη νύχτα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, καθώς και η Αστυνομία.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.