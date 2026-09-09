Για τις σοβαρές παραβάσεις, το πρόστιμο κυμαίνεται από 20.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από προσωρινό ή ακόμη και οριστικό αποκλεισμό από την υποβολή δηλώσεων.

Στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σοβαρών αδυναμιών που αποκαλύφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να βάλει αυστηρότερους κανόνες στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, καθιερώνοντας συγκεκριμένες ευθύνες, ελέγχους, υψηλά πρόστιμα και ακόμη και οριστικό αποκλεισμό όσων διαχειρίζονται Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης για λογαριασμό παραγωγών.

Η νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ έρχεται ουσιαστικά να «θεραπεύσει» κακώς κείμενα και κενά ελέγχου που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο νέο τοπίο, με την ΑΑΔΕ να έχει αναλάβει πλέον κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, επιχειρείται να δημιουργηθεί μια σαφής αλυσίδα ευθύνης για όσους υποβάλλουν, τροποποιούν ή διαχειρίζονται έναντι αμοιβής τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των παραγωγών.

Το πλαίσιο αφορά μεταξύ άλλων τα πρόσωπα και τους φορείς που αναλαμβάνουν τις δηλώσεις ΕΑΕ και προβλέπει ότι οφείλουν να τηρούν πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης, να ελέγχουν την πληρότητα και την τυπική ορθότητα των δικαιολογητικών, να προστατεύουν τα προσωπικά και εμπιστευτικά δεδομένα, να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων και να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια κατά τη συμπλήρωση και οριστικοποίηση των αιτήσεων.

Ιδιαίτερα αυστηρή είναι η πρόβλεψη για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν εμφανείς αναντιστοιχίες ή ύποπτα στοιχεία. Όποιος διαχειρίζεται μία ΕΑΕ οφείλει να μην προχωρά στην οριστικοποίησή της εφόσον διαπιστώνει πρόδηλη ασυμβατότητα που δεν έχει διορθωθεί ή γνωρίζει ότι στη δήλωση έχουν περιληφθεί ψευδή, ανακριβή ή νοθευμένα στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι έλεγχοι περνούν στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ και μπορούν να ξεκινήσουν από ευρήματα διασταυρώσεων, δειγματοληπτικούς ή επιτόπιους ελέγχους, καταγγελίες τρίτων, αναφορές δημόσιων αρχών ή ευρωπαϊκών οργάνων, ακόμη και από πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ταυτοποιήσεις

Για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων θα αξιοποιείται το ψηφιακό «ίχνος» των ενεργειών στο ΟΣΔΕ και στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ώστε να είναι δυνατό να διαπιστώνεται ποιος χρήστης έκανε κάθε ενέργεια, πότε την πραγματοποίησε και με ποια ιδιότητα.

Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα βαριές. Για τις λεγόμενες απλές παραβάσεις προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 20.000 ευρώ ανά παράβαση και προσωρινός αποκλεισμός από τη δυνατότητα υποβολής ΕΑΕ έως δύο έτη. Ειδικά για το 2026, τα πρόστιμα αυτά μειώνονται σε 1.000 έως 4.000 ευρώ.

Για τις σοβαρές παραβάσεις, το πρόστιμο κυμαίνεται από 20.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από προσωρινό ή ακόμη και οριστικό αποκλεισμό από την υποβολή δηλώσεων. Οριστικό «μπλόκο» προβλέπεται κυρίως όταν υπάρχει σοβαρή παράβαση με δόλο ή υποτροπή και κρίνεται ότι ο προσωρινός αποκλεισμός δεν επαρκεί.

Η υποτροπή αποκτά επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα. Εάν το ίδιο πρόσωπο τελέσει την ίδια ή ομοειδή παράβαση μέσα σε τρία χρόνια από προηγούμενη απόφαση κυρώσεων, τα όρια του προστίμου και ο χρόνος προσωρινού αποκλεισμού μπορούν να διπλασιαστούν.

Τέλος, στις σοβαρές περιπτώσεις όπου η παράβαση συνδέεται με παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ ανά αίτηση, ο φορέας που υπέβαλε την ΕΑΕ μπορεί να βρεθεί συνυπεύθυνος μαζί με τον παραγωγό για την επιστροφή των χρημάτων.