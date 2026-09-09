Τι γνωρίζουμε για τιμή, οθόνη και χαρακτηριστικά.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στην Apple, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα γενιά των προϊόντων της, με το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone να αποτελεί το μεγάλο «στοίχημα» της φετινής εκδήλωσης.

Η παρουσίαση με τίτλο «Surprise and Shine» πραγματοποιείται στο Apple Park, στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας, στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα, δηλαδή στις 20:00 ώρα Ελλάδας. Η εκδήλωση μεταδίδεται ζωντανά μέσω των επίσημων καναλιών της Apple, ενώ αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φίλων της τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη αλλαγή στον σχεδιασμό του δημοφιλούς smartphone εδώ και χρόνια. Η Apple εισέρχεται, με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η Samsung και η Google, στην αγορά των foldable συσκευών, επιχειρώντας όμως να παρουσιάσει ένα προϊόν που θα διαφοροποιείται σε επίπεδο σχεδιασμού και εμπειρίας χρήσης.

Πώς θα είναι το πρώτο foldable iPhone

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η συσκευή θα ακολουθεί τη λογική ενός βιβλίου, ανοίγοντας στη μέση ώστε η εσωτερική οθόνη να αποκτά πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια.

Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει κάνουν λόγο για εξωτερική οθόνη περίπου 5,5 ιντσών, ενώ όταν η συσκευή ανοίγει, η εσωτερική οθόνη αναμένεται να φτάνει περίπου τις 7,6-7,8 ίντσες, μετατρέποντας ουσιαστικά το iPhone σε μια μικρή συσκευή τύπου tablet.

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Το πάχος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της Apple. Οι έως τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για εξαιρετικά λεπτή κατασκευή, καθώς η εταιρεία φέρεται να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον μηχανισμό αναδίπλωσης και στην προσπάθεια να περιοριστεί όσο γίνεται η εμφανής «τσαλάκωση» στο σημείο όπου διπλώνει η οθόνη.

Μάλιστα, η ελαχιστοποίηση της τσάκισης της οθόνης θεωρείται ένα από τα σημεία στα οποία η Apple θέλει να διαφοροποιηθεί από προηγούμενες γενιές αναδιπλούμενων συσκευών.

Γιατί μπορεί να μην έχει Face ID

Μία από τις σημαντικότερες φήμες αφορά το σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης.

Λόγω των περιορισμών που δημιουργεί το εξαιρετικά λεπτό σώμα της συσκευής, η Apple φέρεται να εξετάζει την αντικατάσταση του Face ID από Touch ID, πιθανότατα ενσωματωμένο στο πλαϊνό πλήκτρο. Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη αλλαγή, καθώς το Face ID αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό χαρακτηριστικό των κορυφαίων iPhone.

Παράλληλα, οι πληροφορίες θέλουν την Apple να κάνει ορισμένους συμβιβασμούς και στο φωτογραφικό σύστημα, καθώς το περιορισμένο πάχος του τηλεφώνου δεν αφήνει απεριόριστο χώρο για τους αισθητήρες και τους φακούς.

Πάνω από 2.000 δολάρια η τιμή

Το μεγαλύτερο ίσως εμπόδιο για την εμπορική επιτυχία του νέου iPhone θα μπορούσε να είναι η τιμή.

Δημοσιεύματα εκτιμούν ότι η τιμή εκκίνησης του αναδιπλούμενου μοντέλου θα ξεπεράσει τα 2.000 δολάρια, ενώ ορισμένες πληροφορίες ανεβάζουν το κόστος ακόμη περισσότερο, ανάλογα με την έκδοση και τον αποθηκευτικό χώρο.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, το μοντέλο που έχει μέχρι σήμερα αναφερθεί με τις ονομασίες iPhone Fold, iPhone Ultra ή iPhone Duo θα μπορούσε να ξεκινά περίπου από τα 2.000 δολάρια για την έκδοση των 256GB, ενώ η κορυφαία έκδοση με πολύ μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο θα μπορούσε να πλησιάζει τα 3.000 δολάρια.

Η Apple, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ούτε την τελική ονομασία ούτε την τιμή.

iPhone 18 Pro και Pro Max στο επίκεντρο

Το αναδιπλούμενο iPhone δεν θα είναι η μοναδική μεγάλη ανακοίνωση της ημέρας.

Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει επίσης τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max.

Τα νέα Pro μοντέλα αναμένεται να εξοπλιστούν με τον A20 Pro, κατασκευασμένο με διαδικασία 2 nm, ενώ μεταξύ των αναβαθμίσεων που έχουν συζητηθεί περιλαμβάνεται και νέα τεχνολογία μεταβλητού διαφράγματος για την κύρια κάμερα.

Νέα Apple Watch και AirPods

Η αποψινή παρουσίαση αναμένεται να επεκταθεί και πέρα από το iPhone.

Στο πρόγραμμα βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra 4, ενώ πιθανή θεωρείται και η παρουσίαση νέας γενιάς AirPods.

Παράλληλα, η Apple αναμένεται να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις νέες εκδόσεις των λειτουργικών της συστημάτων, μεταξύ των οποίων το iOS 27.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του νέου CEO

Η φετινή παρουσίαση έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη παρουσίαση προϊόντων της Apple υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο John Ternus, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενος τον Tim Cook.

Έτσι, το αναδιπλούμενο iPhone δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη νέο προϊόν. Αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της Apple στη νέα εποχή της εταιρείας και ένα προϊόν που θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά την αγορά των foldable smartphones.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η Apple θα μπει σε μία κατηγορία όπου άλλες εταιρείες έχουν ήδη αρκετά χρόνια εμπειρίας.