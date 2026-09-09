Οι όποιες ευνοϊκές εξαγγελίες είναι αποσπασματικές, ανεπαρκείς, αφορούν συγκεκριμένες και μικρές κατηγορίες φορολογουμένων, έχουν εφαρμογή σε μέλλοντα χρόνο και σε κάθε περίπτωση δεν επιλύουν τα σωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δικηγορικό Σώμα.

«Οι όποιες ευνοϊκές εξαγγελίες είναι αποσπασματικές, ανεπαρκείς, αφορούν συγκεκριμένες και μικρές κατηγορίες φορολογουμένων, έχουν εφαρμογή σε μέλλοντα χρόνο και σε κάθε περίπτωση δεν επιλύουν τα σωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δικηγορικό Σώμα μετά από μια μακρά μνημονιακή περίοδο, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος για την άσκηση του λειτουργήματος και την κρίση ακρίβειας που μαστίζει σήμερα την ελληνική κοινωνία».

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του, το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ. επισημαίνοντας πως θα συνεχίσει τον δυναμικό του αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων του δικηγορικού κλάδου.

Το ΔΣ του ΔΣΑ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το Δικηγορικό Σώμα με αποφάσεις των θεσμικών του οργάνων έχει θέσει ένα διεκδικητικό πλαίσιο στην κατεύθυνση της προάσπισης της απρόσκοπτης άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών και της διασφάλισης της αξιοπρέπειας και ανεξαρτησίας των δικηγόρων, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λυσιτελή άσκηση των καθηκόντων τους ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.

Δυστυχώς οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν ικανοποιούν βασικά αιτήματα του δικηγορικού κλάδου και ιδίως:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την κατάργηση άλλως μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ

Την κατάργηση της άδικης τεκμαρτής φορολόγησης, που επιβαρύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες με φόρους για εισοδήματα που δεν έχουν αποκτήσει.

Την επέκταση του ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ, που αποτελεί τη μόνη μνημονιακή δέσμευση που δεν έχει υλοποιήσει η Χώρα μας.

Τη θέσπιση βιώσιμης ρύθμισης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, με μείωση των προσαυξήσεων, συμπερίληψη όλων των χρεών χωρίς περιορισμό, και με ικανό αριθμό άτοκων δόσεων.

Οι όποιες ευνοϊκές εξαγγελίες είναι αποσπασματικές, ανεπαρκείς, αφορούν συγκεκριμένες και μικρές κατηγορίες φορολογουμένων, έχουν εφαρμογή σε μέλλοντα χρόνο και σε κάθε περίπτωση δεν επιλύουν τα σωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δικηγορικό Σώμα μετά από μια μακρά μνημονιακή περίοδο, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος για την άσκηση του λειτουργήματος και την κρίση ακρίβειας που μαστίζει σήμερα την ελληνική κοινωνία.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών συνεχίζει το διεκδικητικό του αγώνα προς όφελος των συναδέλφων και των πολιτών».