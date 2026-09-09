Η Πλεύση Ελευθερίας «υπόσχεται και θα πραγματοποιήσει μια συνέντευξη Τύπου διαφορετική και βαθιά ουσιαστική, για τους πολίτες, για τη χώρα, για τη δημοκρατία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει αύριο, Πέμπτη (10/9), συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

Σε σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας σημειώνεται: «Η φετινή παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί 10 χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή στη ΔΕΘ με την ιδιότητα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με σταθερή και ενεργή παρέμβαση στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και τη χώρα. Φέτος, η Πλεύση Ελευθερίας επιλέγει να μιλήσει για τις λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όλων των ηλικιών στη χώρα μας».

Σύμφωνα με την Πλεύση Ελευθερίας, «η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παρουσιάσει τις συγκεκριμένες και επικαιροποιημένες προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες, αλλά και τις συγκεκριμένες, απτές λύσεις που απαιτούνται και που η Πλεύση Ελευθερίας θα εγγυηθεί την εφαρμογή τους. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας υπόσχεται και θα πραγματοποιήσει μια Συνέντευξη Τύπου διαφορετική και βαθιά ουσιαστική, για τους πολίτες, για τη χώρα, για τη δημοκρατία».