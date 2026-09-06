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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε το επόμενο πολιτικό «ραντεβού» της Πλεύσης Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη.

Με τέσσερις λέξεις σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρωθυπουργός.

Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε έντονη κριτική στον κ. Μητσοτάκη, χρησιμοποιώντας τις λέξεις «κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες» για να περιγράψει όσα είπε κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ.

«Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες. 4 λέξεις για τις 4 ώρες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε παράλληλα ότι η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα για τα οποία, όπως ανέφερε, χρειάζονται ουσιαστικές απαντήσεις.

«Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα! Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια! Εμείς είμαστε εδώ για αυτό!», σημείωσε στην ανάρτησή της.

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Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε το επόμενο πολιτικό «ραντεβού» της Πλεύσης Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνοντας ότι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του κόμματος στη ΔΕΘ.

{https://www.facebook.com/zoe.konstantopoulou.official/posts/pfbid0uUyJzunBv7VnE5iU6r4e27xsDFiBDVncssXRfrAdU2y1EF7yJWx6td8bSSir1pWWl}

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες.

4 λέξεις για τις 4 ώρες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα!

Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια!

Εμείς είμαστε εδώ για αυτό!

Ζωή Κωνσταντοπούλου-Πλεύση Ελευθερίας

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι η Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ».