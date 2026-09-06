Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανία από τότε που ανέλαβαν ρόλο διαμεσολαβητών στην προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Την ανάγκη να γίνουν συμβιβασμοί τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τον τερματισμό του πολέμου υπογράμμισε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, μετά τις πρώτες συνομιλίες που είχε στο Κίεβο.

Ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, αν και αναγνώρισε ότι η προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης παραμένει δύσκολη.

«Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν συμβιβασμούς και να περιορίσουν τις διαφορές τους και πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξουμε σε αυτό», δήλωσε ο Γουίτκοφ. «Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια διπλωματική επίλυση», πρόσθεσε.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2096620690816258114}

Ο Αμερικανός απεσταλμένος δήλωσε ικανοποιημένος από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο. Χαρακτήρισε παράλληλα «πολύ σημαντική» την πρώτη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ διαβεβαίωσε ότι η αμερικανική πλευρά είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την προσπάθεια «για όσο χρειαστεί».

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Ο Γουίτκοφ βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου. Οι δύο άνδρες μεταφέρουν την πρόταση που, σύμφωνα με τον Τραμπ, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτό το ταξίδι θα καταστήσει δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι για να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω ότι μάθαμε πολλά από αυτό το ταξίδι», ανέφερε από την πλευρά του ο Κούσνερ.

Στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε επίσης διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή των δύο Αμερικανών απεσταλμένων, της ουκρανικής αντιπροσωπείας και Ευρωπαίων αξιωματούχων για θέματα εθνικής ασφάλειας. Στις συζητήσεις συμμετείχαν ο Γερμανός Γκίντερ Ζάουτερ, ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ και ο Γάλλος Εμανουέλ Μπον.

Αισιόδοξος για τη διπλωματική προσπάθεια εμφανίστηκε και ο Ζελένσκι. «Πιστεύω ότι καθεμιά από αυτές τις θεμελιώδεις συναντήσεις μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη», δήλωσε, ευχαριστώντας τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή τους.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανία από τότε που ανέλαβαν ρόλο διαμεσολαβητών στην προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.