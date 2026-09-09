Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου εξυπηρετήθηκαν συνολικά 167.552.966 επιβάτες.

Στα 167,5 εκατομμύρια ανήλθε η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Τουρκίας κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Αερολιμένων (DHMİ) που παρουσίασε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου εξυπηρετήθηκαν συνολικά 167.552.966 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών απευθείας διαμετακόμισης. Η κίνηση στις πτήσεις εσωτερικού ανήλθε σε 71.625.767 επιβάτες και στις διεθνείς πτήσεις σε 95.858.691.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,8%.

Η κίνηση στα αεροδρόμια της Τουρκίας

Τον Αύγουστο, τα αεροδρόμια της χώρας εξυπηρέτησαν συνολικά 28.794.764 επιβάτες. Από αυτούς, 11.144.749 ταξίδεψαν με πτήσεις εσωτερικού και 17.643.496 με διεθνείς πτήσεις. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, η επιβατική κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 6,8%, η διεθνής κατά 2,7% και η συνολική κατά 4,1%.

Η κίνηση αεροσκαφών τον Αύγουστο διαμορφώθηκε σε 97.625 πτήσεις εσωτερικού και 106.231 διεθνείς. Συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων, καταγράφηκαν συνολικά 255.970 κινήσεις αεροσκαφών.

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Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 667.653 κινήσεις αεροσκαφών σε πτήσεις εσωτερικού και 611.588 σε διεθνείς πτήσεις. Μαζί με τις υπερπτήσεις, ο συνολικός αριθμός διαμορφώθηκε σε 1.619.476.

Στο Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης εξυπηρετήθηκαν 56.648.965 επιβάτες κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου. Από αυτούς, 11.934.652 αφορούσαν πτήσεις εσωτερικού και 44.714.313 διεθνείς πτήσεις.

Κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 365.487 κινήσεις αεροσκαφών, εκ των οποίων 82.746 σε πτήσεις εσωτερικού και 282.741 σε διεθνείς.

Μόνο τον Αύγουστο, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο ανήλθε σε 8.580.441 άτομα, με 1.882.925 επιβάτες εσωτερικού και 6.697.516 εξωτερικού.

Στο αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν της Κωνσταντινούπολης εξυπηρετήθηκαν 33.156.610 επιβάτες στο οκτάμηνο. Από αυτούς, 15.261.922 ταξίδεψαν με πτήσεις εσωτερικού και 17.894.688 με διεθνείς πτήσεις. Οι κινήσεις αεροσκαφών ανήλθαν σε 188.833.

Στα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τουριστικούς προορισμούς καταγράφηκαν συνολικά 41.611.938 επιβάτες κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Οι επιβάτες εσωτερικού ανήλθαν σε 14.146.256 και οι επιβάτες εξωτερικού σε 27.465.682.

Στο Αεροδρόμιο της Αττάλειας εξυπηρετήθηκαν 25.103.581 επιβάτες. Στο αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές της Σμύρνης η κίνηση ανήλθε σε 8.925.405 επιβάτες, στο αεροδρόμιο Νταλαμάν σε 3.726.496, στο αεροδρόμιο Μίλας-Μπόντρουμ σε 3.240.486 και στο αεροδρόμιο Γκαζίπασα-Αλάνια σε 615.970.

Σύμφωνα με τον Ουράλογλου, το Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με ετήσια δυναμικότητα 90 εκατομμυρίων επιβατών, και το Αεροδρόμιο της Αττάλειας, με ετήσια δυναμικότητα 82 εκατομμυρίων, εξυπηρέτησαν συνολικά 81,7 εκατομμύρια επιβάτες κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026.

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι το 2002 είχαν εξυπηρετηθεί περίπου 34,5 εκατομμύρια επιβάτες στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, τον Αύγουστο διακινήθηκαν συνολικά 567.521 τόνοι φορτίου, εκ των οποίων 111.397 τόνοι σε πτήσεις εσωτερικού και 456.124 τόνοι σε διεθνείς πτήσεις.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, η συνολική κίνηση φορτίου στα αεροδρόμια της Τουρκίας ανήλθε σε 3.594.969 τόνους. Οι 654.295 τόνοι αφορούσαν πτήσεις εσωτερικού και οι 2.940.674 τόνοι διεθνείς πτήσεις.