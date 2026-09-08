Συνεχάρη μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για τις επιδόσεις στο PISA.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχάρη μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας για τις επιδόσεις της Τουρκίας στο PISA 2025, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση και στο μέλλον της νέας γενιάς.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της διεθνούς αξιολόγησης, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση βαθμολογίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σε τρεις διαφορετικούς τομείς.

Ο Ερντογάν απέδωσε την επίδοση αυτή στη σημασία που, όπως ανέφερε, δίνεται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια.

«Η Τουρκία έγινε η χώρα που αύξησε περισσότερο τη βαθμολογία της μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σε τρεις διαφορετικούς τομείς στο PISA 2025», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Παράλληλα, συνεχάρη «όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα» που συνέβαλαν στην επίτευξη του αποτελέσματος, χαρακτηρίζοντάς το αποτέλεσμα της έμφασης που δίνει η χώρα στην εκπαίδευση.

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Ο Ερντογάν έστειλε, τέλος, μήνυμα συνέχισης των κυβερνητικών προσπαθειών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων της νέας γενιάς. Όπως σημείωσε, στόχος είναι τα παιδιά της Τουρκίας, τα οποία χαρακτήρισε «εγγύηση του μέλλοντος», να μεγαλώσουν περισσότερο ικανά, αυτάρκη και καλύτερα καταρτισμένα.