Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται πρωτίστως για την ενίσχυση της ρευστότητας της Safe Bulkers και τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ναυπήγησης νεότευκτων πλοίων.

Σε διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης περίπου 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών προχωρά η Safe Bulkers, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος. Στο placement έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει και ο διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, Πόλυς Χατζηιωάννου, με την απόκτηση 2 εκατ. μετοχών.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την έκδοση περίπου 12.000.000 νέων κοινών μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να έχει καταρτίσει ή εκδώσει ενημερωτικό δελτίο ή άλλο έγγραφο προσφοράς για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ως διαχειριστές της ιδιωτικής τοποθέτησης έχουν οριστεί η Piraeus Bank, η DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank, και η Fearnley Securities. Ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν, όπως και η τιμή προσφοράς, η οποία θα εκφράζεται σε ευρώ, θα καθοριστούν από το διοικητικό συμβούλιο της Safe Bulkers σε συνεννόηση με τους διαχειριστές.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ταχείας δημιουργίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), από την οποία θα προκύψουν οι τελικοί όροι της συναλλαγής.

Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται πρωτίστως για την ενίσχυση της ρευστότητας της Safe Bulkers και τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ναυπήγησης νεότευκτων πλοίων. Παράλληλα, η εταιρεία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει μέρος των κεφαλαίων για μελλοντικές παραγγελίες νεότευκτων ή για την αγορά μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συμμετοχή Π. Χατζηιωάννου

Στην αύξηση έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει ο Πόλυς Χατζηιωάννου, διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της Safe Bulkers, ο οποίος προτίθεται να εγγραφεί για 2 εκατ. από τις προσφερόμενες μετοχές στην τελική τιμή διάθεσης. Η κατανομή του ενδέχεται πάντως να περιοριστεί, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή άλλων θεσμικών επενδυτών.

Η ιδιωτική τοποθέτηση απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω offshore συναλλαγών βάσει του Regulation S του αμερικανικού Securities Act του 1933.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν και για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Safe Bulkers, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η εκτελεστική διοίκηση αναμένεται να αναλάβουν συνήθεις δεσμεύσεις μη μεταβίβασης μετοχών (lock-up) για περίοδο 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης, με τις προβλεπόμενες συνήθεις εξαιρέσεις.

Παράλληλα, η Safe Bulkers υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της στην Euronext Athens στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Η αναστολή προβλέπεται να ισχύσει από την έναρξη της συνεδρίασης έως τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία αναμένεται το αργότερο έως τις 14:00 ώρα Ελλάδας της ίδιας ημέρας.

Με την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, η εταιρεία θα προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την τελική τιμή διάθεσης και τον οριστικό αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.

Οι Piraeus Bank, DNB Carnegie και Fearnley Securities ενεργούν ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners της συναλλαγής. Νομικός σύμβουλος της Safe Bulkers είναι η Milbank LLP, ενώ οι PotamitisVekris και Advokatfirmaet BAHR AS παρέχουν νομικές συμβουλές στους διαχειριστές της ιδιωτικής τοποθέτησης.