Αναβαθμίσεις προβλέπονται επίσης για το timologio και το myDATAapp.

Σε λειτουργία τίθεται από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 η νέα έκδοση myDATA 2.0.2, με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν τη διακίνηση αγαθών. Η νέα έκδοση προσθέτει δυνατότητες για την έκδοση, παραλαβή, μεταφορά, παράδοση, επιστροφή και ακύρωση παραστατικών, ενώ διευρύνεται και η διασύνδεση του myDATA με συστήματα ERP και παρόχων.

Στόχος των αλλαγών είναι επιχειρήσεις, μεταφορείς και λήπτες να μπορούν να παρακολουθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πορεία κάθε διακίνησης και να πραγματοποιούν ψηφιακά περισσότερες ενέργειες. Παράλληλα, ενισχύονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και η συσχέτιση των ενεργειών με τα εμπλεκόμενα μέρη. Αναβαθμίσεις προβλέπονται επίσης για το timologio και το myDATAapp.

Στην ψηφιακή διακίνηση ενσωματώνονται οι τύποι παραστατικών 1.4, 3.1, 3.2 και 11.5, ενώ επικαιροποιούνται ο κύκλος ζωής και οι καταστάσεις των παραστατικών διακίνησης. Στην ποσοτική παραλαβή προβλέπεται συσχέτιση των παραστατικών 10.1 και 10.2, δυνατότητα ακύρωσής τους μέσω ERP, καθώς και νέα μέθοδος CancelReceivingNote για τους παρόχους.

Αλλαγές έρχονται και στη μεταφορά και παράδοση των αγαθών. Προβλέπεται δήλωση συσκευασιών μέσω RegisterTransfer, υποστήριξη μερικής παράδοσης από τον μεταφορέα και πρόσθετοι έλεγχοι στη διαδικασία επιβεβαίωσης της παράδοσης. Παράλληλα, προστίθεται η δυνατότητα κλήσης της GetDeliveryNoteStatus μέσω QR URL και η νέα μέθοδος ConfirmDeliveryReturn για την ολοκλήρωση της διακίνησης στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Στο timologio προστίθενται νέοι έλεγχοι για τους σκοπούς διακίνησης και εμφάνιση του Delivery Status, ενώ ο λήπτης θα μπορεί να απορρίπτει παραστατικό. Προστίθενται επίσης φίλτρο και ειδική σήμανση για τα «Απορριφθέντα». Στο myDATAapp εμφανίζεται η ένδειξη «υπό ζύγιση» στα δελτία διακίνησης και παρέχεται η δυνατότητα έναρξης διακίνησης χωρίς μεταφορικό μέσο.

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Η ενεργοποίηση της νέας έκδοσης θα πραγματοποιηθεί μετά από προγραμματισμένη αναβάθμιση την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 09:00. Στο συγκεκριμένο δίωρο οι εφαρμογές της ΑΑΔΕ που επηρεάζονται από την αναβάθμιση δεν θα είναι διαθέσιμες.