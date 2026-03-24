Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή επιχείρησης και επικύρωσε πρόστιμο που είχε επιβληθεί για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικών συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA, επιβεβαιώνοντας την υποχρέωση των επιχειρήσεων για ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην φορολογική διοίκηση.

Σύμφωνα με την απόφαση, σε φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 31 Ιανουαρίου 2025 έως 24 Ιουλίου 2025 δεν είχαν διαβιβαστεί μέσω του συστήματος e-send της ΑΑΔΕ τα δεδομένα 6.699 αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής καθαρής αξίας 60.338,95 ευρώ πλέον ΦΠΑ 7.856,79 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.928,40 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο φορολογούμενος υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας την ακύρωση ή τη μείωση του προστίμου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε δόλος ή πρόθεση φοροδιαφυγής και ότι η μη διαβίβαση των στοιχείων οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα, ενώ τα έσοδα είχαν δηλωθεί κανονικά στις δηλώσεις ΦΠΑ. Ωστόσο, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αποδείχθηκαν επαρκώς, καθώς δεν τεκμηριώθηκε αντικειμενική αδυναμία διαβίβασης των στοιχείων ούτε αποδείχθηκε ότι ο υπόχρεος έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση διαβίβασης.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών, είτε μέσω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών είτε μέσω εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων, και ότι σε περίπτωση μη διαβίβασης επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Τονίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με τη νομολογία, για την επιβολή διοικητικών προστίμων δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου, αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε πρόθεση φοροδιαφυγής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αποφάσισε την απόρριψη της προσφυγής και την οριστική επικύρωση της πράξης επιβολής προστίμου, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ η φορολογική υποχρέωση ύψους 3.928,40 ευρώ για το φορολογικό έτος 2025. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της.