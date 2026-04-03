Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων και τη διαβίβαση των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4308/2014 υποχρεούνται να εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων και να διαβιβάζουν τα σχετικά στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, ενώ παρέχονται ειδικές διευκρινίσεις για αγρότες, πωλητές υπαίθριου εμπορίου και επιχειρήσεις ταχυμεταφορών.

Ειδικότερα, για τους παραγωγούς – αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που μεταφέρουν προϊόντα προς λαϊκές αγορές ή πλανόδιο εμπόριο, προβλέπεται η έκδοση και διαβίβαση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής στην πλατφόρμα myDATA. Σε περίπτωση που δεν πωληθεί το σύνολο των προϊόντων, κατά την επιστροφή στις εγκαταστάσεις του παραγωγού εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής για την ενημέρωση της πλατφόρμας σχετικά με τα αποθέματα που δεν διατέθηκαν.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι όταν η διακίνηση αγροτικών προϊόντων γίνεται μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου παραγωγού σε απόσταση έως 10 χιλιομέτρων, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού παραστατικού διακίνησης, εφόσον πρόκειται για ενδοδιακίνηση και όχι για διακίνηση με σκοπό την πώληση.

Για τους επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων που προμηθεύονται προϊόντα από χονδρεμπόρους, η διακίνηση προς τις αγορές μπορεί να καλύπτεται από το ψηφιακό παραστατικό του προμηθευτή, ενώ για τα αδιάθετα προϊόντα που επιστρέφουν στην αποθήκη εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής. Σε περίπτωση νέας διακίνησης σε επόμενη ημέρα απαιτείται η έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής.

Όσον αφορά τους πωλητές βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές ή πλανόδιο εμπόριο, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού παραστατικού διακίνησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα τιμολόγια αγοράς των εμπορευμάτων έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA και μπορούν να επιδειχθούν σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Τέλος, για τις διακινήσεις αποθεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, προβλέπεται η έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής κατά την έναρξη της διακίνησης από τα κέντρα διαλογής, ενώ σε περίπτωση επιστροφής μη παραδοθέντων αγαθών εκδίδεται παραστατικό ποσοτικής παραλαβής. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην απαιτείται έκδοση παραστατικών, εφόσον οι εταιρείες διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των διακινήσεων σε πραγματικό χρόνο και τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε ενδεχόμενο έλεγχο.

