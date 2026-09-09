Για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της έκρηξης.

Συναγερμός έχει σημάνει στη νότια Ελβετία έπειτα από έκρηξη το πρωί της Τετάρτης σε υδροηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Ritom στο Πιότα, με την αστυνομία του καντονιού Τιτσίνο να επιβεβαιώνει το γεγονός: «Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ένα συμβάν προκάλεσε ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων».

Για την ώρα παραμένει ασαφές εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλαιό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία, ή στον νέο σταθμό που κατασκευάστηκε δίπλα του και προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.