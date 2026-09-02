Η αλλαγή στάσης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» και η απάντηση των συγγενών των θυμάτων.

Έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ καταθέτουν σήμερα οι οικογένειες των θυμάτων στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Το μεσημέρι της Τρίτης η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων να αποφυλακίσει τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη προκάλεσε οργή σε οικογένειες νεκρών εργατριών και προβληματισμό στην κοινωνία.

Έξι μήνες μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας το δικαστικό συμβούλιο εξέτασε ξανά την περίπτωση Τζιωρτζιώτη και κόντρα στην εισαγγελική πρόταση έκρινε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί.

Αλλαγή στάσης 2 μήνες μετά...

Η πρώτη αίτηση αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας που κατηγορείται, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, απορρίφθηκε από ανακριτή και εισαγγελέα στις 18 Απριλίου 2026.

Οι δικηγόροι του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη κατέθεσαν έφεση κατά της εισαγγελικής απόφασης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων, η οποία (έφεση) απορρίφθηκε στις 12 Ιουνίου. Ωστόσο, 2 μήνες μετά το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει να αποφυλακίσει τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιωτη με το σκεπτικό ότι δεν είναι ύποπτος φυγής από τη χώρα και ούτε ύποπτος τέλεσης παρόμοιων αδικημάτων...

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Μέχρι στιγμής ουδείς μπορεί να αντιληφθεί ποιο ή ποια στοιχεία οδήγησαν το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να αλλάξει τόσο σύντομα την απόφαση του.

Η νέα συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου έγινε στις 26 Αυγούστου.

Τη συγκεκριμένη ημέρα στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ήταν και ο κ. Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας.

Όπως και να έχει είναι σημαντικό να διευκρινιστεί τί μεσολάβησε στο δίμηνο από την απορριπτική απόφαση αποφυλάκισης Τζιωρτζιώτη μέχρι την χθεσινή απόφαση αποφυλάκισης του. Ήταν ύποπτος φυγής από τη χώρα τον Ιούνιο και τώρα δεν είναι και αν ναι γιατί; Ήταν ύποπτος τέλεσης παρόμοιων αδικημάτων τον περασμένο Ιούνιο και τώρα δεν είναι και αν ναι γιατί;

«Παλεύουμε να αποκαλυφθεί το πεπρωμένο»

«Μία Ιαπωνική παροιμία λέει ότι όλα είναι πεπρωμένο, αλλά παλεύουμε μέχρι να αποκαλυφθεί το πεπρωμένο». Με αυτό τον τρόπο ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της ΒΙΟΛΑΝΤΑ κ. Χρήστος Πατούνας σχολίασε στο Dnews τη νέα απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι δύο από τις 5 οικογένειες των θυμάτων το πρωί της Τετάρτης θα καταθέσουν έφεση στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου.

Οι οικογένειες των νεκρών εργατριών φέρονται εξαιρετικά δυσαρεστημένες με την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, μόλις έξι μήνες μετά τον τραγικό θάνατο των ανθρώπων τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα πορίσματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Πυροσβεστικής την έκρηξη στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ τον Γενάρη του 2026 προκάλεσε πολύμηνη διαρροή προπανίου από διαβρωμένο υπόγειο σωλήνα. Ο υπόγειος σωλήνας, σύμφωνα με τα πορίσματα υπέστη σοβαρή διάβρωση σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος, λόγω κακοτεχνιών και φθορών.

«Η εταιρία θα είναι αρωγός…»

Στο μεταξύ, μετά την απόφαση αποφυλάκισης, οι δικηγόροι του Κώστα Τζωρτζιώτη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιώργος Παναγιώτου απέστειλαν το εξής δελτίο τύπου:

«Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα ημέρα ,που έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας « Βιολάντα» από έκρηξη ,που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου .

Μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων , μήνες αγωνίας των 350 εργαζόμενων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιωτη γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήσαν φίλες, συντοπίτισσες , δικοί του άνθρωποι.

Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν ,η εταιρεία όμως θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα , είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους».

Τέλος, να σημειωθεί ότι είναι στην παρούσα φάση σε λειτουργία άλλα δύο εργοστάσια της μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ένα στην Λάρισα και ένα στην εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας.