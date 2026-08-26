«Φωτιά» άναψαν οι δηλώσεις του αγροτοσυνδικαλιστή Στέργιου Λιτού.

Σε μια δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο αγροτοσυνδικαλιστής Στέργιος Λιτός. Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Αγροτικού Συλλόγου Καλλιεργητών Ενεργειακών Φυτών (ΠΑΣΚΕΦ), που έχει συνταχτεί με το κυβερνών κόμμα, δεν δίστασε να αδειάσει στον τηλεοπτικό αέρα, την κυβέρνηση για τη διαχείριση του αγροτικού και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι»

Ο Στ. Λίτος αναφέρθηκε στην περίοδο όπου κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας: «Επί Τσίπρα πληρωνόμασταν στην ώρα μας. Να λέω τις αλήθειες και έτσι είναι. Ήμουν αντίθετος με τον Τσίπρα, με την πολιτική του, αλλά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μας πλήρωνε στην ώρα του. Και σκάνδαλα δεν είχαμε. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια».

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