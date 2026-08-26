Πέρα από το ίδιο το επίτευγμα, η συμβολική του αξία έγκειται στην αναγνώριση ενός ατόμου με αναπηρία ως υποκειμένου και όχι ως αντικειμένου, ως ερευνητή και όχι ως απλού λήπτη γνώσης.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι ο κ. Χρήστος Γεωργοκωστόπουλος υποστηρίζει δημόσια τη διδακτορική του διατριβή. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή της γίνεται ο πρώτος Κωφός διδάκτορας στην περιοχή των Θεωρητικών Επιστημών στην Ελλάδα και ένας από τους ελάχιστους Κωφούς διδάκτορες στην Ευρώπη.

Η δημόσια υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 11:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σε μια πορεία δύσκολη από μόνη της, ο Κωφός ερευνητής αντιμετωπίζει πλήθος εμποδίων: θεσμικά, πρόσβασης στη γλώσσα και την πληροφορία, τεχνικά και τεχνολογικά, αλλά και κοινωνικών και ακαδημαϊκών στερεοτύπων. Το σύνολό τους αποδίδεται διεθνώς με τον όρο «φόρος της κώφωσης» (Deaf Tax).

Το ΠΤΕΑ ΠΘ αφουγκράστηκε από την αρχή τις ανάγκες του υποψήφιου διδάκτορα, ο οποίος ανταποκρίθηκε επάξια και έχει ήδη παρουσιάσει και δημοσιεύσει τα ευρήματά του στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα της διατριβής του, κ. Γαλήνη Σαπουντζάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο ΠΤΕΑ ΠΘ. Σε αυτή την προσπάθεια στάθηκε αρωγός και η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με μέριμνα για την άρση εμποδίων πρόσβασης και τη διασφάλιση ισότιμων όρων συμμετοχής στην έρευνα.

Πέρα από το ίδιο το επίτευγμα, η συμβολική του αξία έγκειται στην αναγνώριση ενός ατόμου με αναπηρία ως υποκειμένου και όχι ως αντικειμένου, ως ερευνητή και όχι ως απλού λήπτη γνώσης. Το ζητούμενο, για τους ίδιους τους Κωφούς και για την ευρύτερη κοινωνία, δεν είναι πλέον η μονόδρομη πρόσβαση στη γνώση, αλλά η δική τους συμβολή στην παραγωγή νέας γνώσης και νέων μεθοδολογιών.

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Η διαδρομή του κ. Γεωργοκωστόπουλου αποτελεί πρότυπο για τους νεότερους φοιτητές, ακούοντες, κωφούς και βαρήκοους, και αναιρεί έμπρακτα την αντίληψη που θέλει τα άτομα με μειωμένη ακοή λιγότερο ικανά στην πολυγλωσσία. Η έρευνά του, με αφετηρία τη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας, αναδεικνύει ιδιαίτερες πτυχές της που εμπλουτίζουν την οπτικοχωρική μας αντίληψη και τις οποίες δυσκολεύονται συχνά να εμπεδώσουν οι τυπικά ακούοντες σπουδαστές της.

Πηγή: larissanet.gr