Εντός ημερών επιστρέφουν οι άδειες Keele και York – Την επόμενη εβδομάδα το Anatolia, όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έκοψε το ΣτΕ.

Στην επαναφορά των αδειών λειτουργίας των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που «κόπηκε» η αδειοδότησή τους μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας προχωρά το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως ανέφερε η υπουργός σε συνέντευξή της στο OPEN «σε κάθε περίπτωση οι άδειες θα δοθούν ξανά μέσα στις επόμενες μέρες». Ειδικότερα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Keele και York αναμένεται να επανακτήσουν τις άδειές τους μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, μετά και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ. Για το Anatolia, η διαδικασία τοποθετείται χρονικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αφού προηγηθεί η συνεδρίαση της ΕΘΑΑΕ και αντιμετωπιστεί το ζήτημα που είχε προκύψει με τη σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής. Η εξέλιξη έρχεται μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας των παραρτημάτων των τριών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Ζαχαράκη το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας από την πρώτη στιγμή κινήθηκε με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και στην αυτοτέλεια των αρμόδιων Αρχών, ώστε να αντιμετωπιστούν με θεσμικά ασφαλή τρόπο τα ζητήματα που ανέδειξαν οι δικαστικές αποφάσεις. Όπως σημείωσε, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αμφισβητούν την ουσία και τη συνταγματικότητα της μεταρρύθμισης, αλλά ανέδειξαν συγκεκριμένα διοικητικά, κανονιστικά και τεχνικά ζητήματα, για τα οποία έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών

Η κυβέρνηση επιδιώκει, σύμφωνα με τη Ζαχαράκη, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με ταχύτητα, αλλά και με τρόπο που να διασφαλίζει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση του ακαδημαϊκού χρόνου που έχει ήδη διανυθεί, αλλά και στην αποφυγή πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες. Η ΕΘΑΑΕ εμπλουτίζει την κανονιστική πράξη που αφορά τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και, στη βάση του επικαιροποιημένου πλαισίου, θα ακολουθήσει η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών που αφορούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Με ενδιαφέρει να θωρακίζεται ο νόμος, να θωρακίζεται το συμφέρον της ελληνικής οικογένειας και του παιδιού, αλλά και μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω για την Ελλάδα». Για τα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν ήδη λάβει άδεια, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών πριν από την έναρξη των εγγραφών.»

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Παραστατίδης: «Αποφασίζουμε και διατάζουμε» από τη Ζαχαράκη για να διασωθεί το ναυάγιο της αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Οι εξαγγελίες Ζαχαράκη έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις με τον τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανο Παραστατίδη να ασκεί δριμεία κριτική στα κυβερνητικά σχέδια. Όπως σημειώνει «Με τις χθεσινές δηλώσεις της, η κα. Ζαχαράκη δεν περιορίστηκε να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές επιλογές για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αποφάσισε και διέταξε», αναφέρει ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Ανακοίνωσε δημόσια ότι το Keele και το York θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους μέσα στην εβδομάδα και ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει το Anatolia.

Πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, πριν αποφανθούν τα αρμόδια όργανα, πριν ολοκληρώσει το έργο της η ΕΘΑΑΕ και πριν ακόμη διαμορφωθεί οριστικά το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, η Υπουργός Παιδείας έδωσε δημοσίως «παραγγελιά» όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και την ημερομηνία έκδοσής του.

Στην πραγματικότητα, εντέλλεται δημοσίως τα αρμόδια όργανα —την ΕΘΑΑΕ, τον ΕΟΠΠΕΠ και τις υπηρεσίες του ίδιου του Υπουργείου— να παράγουν άρον άρον τις γνωμοδοτήσεις και τις αποφάσεις που απαιτούνται, ώστε να επαναχορηγηθούν οι άδειες που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Και στην περίπτωση μιας Ανεξάρτητης Αρχής (ΕΘΑΕΕ) αλλά και σε αρμόδιους κρατικούς φορείς (ΕΟΠΠΕΠ), η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να προκαταλαμβάνει την κρίση τους και να τους ανακοινώνει εκ των προτέρων σε ποιο αποτέλεσμα και μέχρι ποια ημερομηνία οφείλουν να καταλήξουν.

Ιδιαίτερα για το Anatolia, η κα. Ζαχαράκη προδίκασε την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ, παρότι η σύνθεσή της άλλαξε ακριβώς επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ζήτημα που μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας.

Την απάντηση δεν τη δίνει μόνο η αντιπολίτευση. Τη δίνει ο πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ, κ. Άγγελος Χανιώτης. Υπενθύμισε δημοσίως ότι η Επιτροπή επιτελεί το έργο της «με αυστηρότητα, απόλυτη ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα» και όχι εκτελώντας εντολές του Υπουργείου. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι δηλώσεις της υπουργού υπονομεύουν τη διαδικασία, την αποστολή της Επιτροπής και τον ίδιο τον ρόλο της ΕΘΑΑΕ.

Αναγνωρίζουμε πλήρως την αγωνία των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η διέξοδος, όμως, στο αδιέξοδο που η ίδια η κυβέρνηση τούς προκάλεσε, οφείλει να είναι θεσμικά και νομικά ασφαλής, με πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην ανεξάρτητη λειτουργία των αρμόδιων οργάνων. Οποιαδήποτε πρόχειρη και προσχηματική “θεραπεία”, με προαποφασισμένο αποτέλεσμα, δεν προστατεύει τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Εντείνει την παραπλάνηση και τον εμπαιγμό τους και τους εκθέτει σε νέες, ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες. Γιατί στις νέες προσφυγές, που είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν, όλα μπορεί να καταρρεύσουν ξανά.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αποκάλυψαν συγκεκριμένες και σοβαρές πλημμέλειες στην αδειοδότηση και στην πιστοποίηση των ΝΠΠΕ. Η θεσμική απάντηση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη: πλήρης συμμόρφωση, σαφείς κανόνες, ουσιαστικός επανέλεγχος και ανεξάρτητη κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Αντί γι’ αυτό, βλέπουμε έναν αγώνα δρόμου για να επαναχορηγηθούν οι ίδιες άδειες, με τους ίδιους όρους και με το αποτέλεσμα να ανακοινώνεται από την υπουργό προτού ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες.

Αυτό δεν αποτελεί συμμόρφωση στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αποτελεί ωμή απόπειρα παράκαμψης της ουσίας των αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου μέσω χειραγώγησης των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας».

Καταλήγοντας ο Στέφανος Παραστατίδης υπογραμμίζει: «Η κα. Ζαχαράκη οφείλει να απαντήσει: Πώς γνωρίζει, πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι έλεγχοι, ότι οι άδειες θα επαναχορηγηθούν; Ποιος της εγγυήθηκε το αποτέλεσμα; Τι την αναγκάζει να σπεύσει και ποιους αγωνιά να διαβεβαιώσει ότι τα αρμόδια όργανα θα επικυρώσουν τις ήδη προαναγγελθείσες από την ίδια αποφάσεις;».

«Ανάποδα πράγματα» – Οι αιχμές Λαζαράτου για τις νέες άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σφοδρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο δρομολογείται η επαναχορήγηση των αδειών στα «κομμένα» ιδιωτικά πανεπιστήμια ασκεί και ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πάνος Λαζαράτος ο οποίος προσέφυγε στο ΣτΕ ακυρώνοντας τις επίμαχες άδειες ενώ πρόσφατα προσέφυγε και εναντίον άλλων επτά πανεπιστημίων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Λαζαράτος εκφράζει τον προβληματισμό του για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα στους απαιτούμενους κτιριολογικούς ελέγχους, ώστε να επαναχορηγηθούν οι άδειες στα πανεπιστήμια Keele και York και στη συνέχεια στο Anatolia. Το βασικό ζήτημα που θέτει αφορά τον χρόνο ισχύος των νέων αδειών. Όπως υποστηρίζει, αυτές θα πρέπει να αφορούν το μέλλον και όχι να έχουν αναδρομική ισχύ, καθώς, σύμφωνα με την άποψή του, κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης.

Ο καθηγητής Νομικής θέτει παράλληλα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς θα αντιμετωπιστεί το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από τις ακυρωθείσες άδειες και τα προγράμματα σπουδών. «Ελπίζω πάντως να μην γίνει το λάθος να χορηγηθούν άδειες αναδρομικά», σημειώνει χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για σοβαρές νομικές συνέπειες.

«Πρώτα το πλαίσιο, μετά τα προγράμματα»

Ο κ. Λαζαράτος θέτει ακόμη ζήτημα σχετικά με τη σειρά των διαδικασιών που ακολουθούνται για την επαναχορήγηση των αδειών. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, θα έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο από την ΕΘΑΑΕ και στη συνέχεια τα ιδρύματα να επανυποβάλουν τα προγράμματα σπουδών τους, προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν με βάση τους νέους κανόνες. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η διαδικασία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς επιχειρείται η προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στα ήδη υποβληθέντα προγράμματα, προκειμένου να εκδοθούν άμεσα οι νέες άδειες. «Ανάποδα πράγματα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Όπως σημειώνει «Διότι όχι μόνο οι άδειες αλλά και τα προγράμματα έχουν ακυρωθεί αναδρομικά! Οπότε και τα πτυχία θα πάσχουν αν όλα δεν γίνουν προσεκτικά και σωστά. Αναμένουμε λοιπόν το κείμενο των νέων αδειών . Θα ισχύουν για το μέλλον , όπως απαιτείται , ή παρανόμως και για το παρελθόν;»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Ez4C5sWkidRgDGoDfdehiHM9smSXnVbHbZVy7j9zKihvN7PpeZFcKseyeZyXNGfwl&id=100027002329755}

Η ανάρτηση Λαζαράτου

Διαβάζω πως το Υπουργικό Συμβούλιο , πριν καθαρογραφουν οι αποφάσεις του ΣΤΕ ( !!) αποφάσισε την άμεση διενέργεια των κτιριολογικών ελέγχων προκειμένου εντός της εβδομαδας να επαναχορηγηθούν οι άδειες σε KEELE , YORK και αμέσως μετά σε ΑΝΑΤΟΛΙΑ.

Το ανακοίνωσε σήμερα και η Υπουργός κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ στο κανάλι ΟΠΕΝ.

Ελπίζω πως εννοείται ότι θα δοθούν άδειες για το ΜΕΛΛΟΝ και όχι αναδρομικά , διότι κάτι τέτοιο θα αντιστρατεύεται ευθέως το ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων του ΣτΕ και κατ ‘ επέκταση την απορρέουσα από το Σύνταγμα και το πδ 18/1989 υποχρέωση συμμορφώσεως της Διοικήσεως.στις αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.

Η νέα άδεια θα συνεπάγεται σιωπηρή ανάκληση της παλαιας.

Σκοτεινό παραμένει το πώς θα καλυφθεί το ακυρωμένο έτος. ( άκυρες ex tunc άδειες- άκυρα ex tunc προγράμματα- παράνομα ex tunc μαθήματα - παρανόμως ex tunc διδάξαν προσωπικό).

Το αναδρομικό αποτέλεσμα της ακυρώσεως δημιουργεί ανάγκη επιστροφής εγγυητικών επιστολών και ρυθμίσεως φορολογικών θεμάτων.

Τι είδους συμψηφισμοί θα γίνουν μου είναι ασαφές.

Ελπίζω πάντως να μην γίνει το ΛΑΘΟΣ να χορηγηθούν άδειες αναδρομικά.

Θα ήταν τρομερό!

Και δυστυχώς προκλητικά παράνομο!

Σε επικό βαθμό παράνομο.

Τόσο παράνομο που κανένα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ δεν θα μπορέσει να κλείσει τα μάτια.

Αν το έκανε θα απαξιωνόταν σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.

Αποδομώντας κάθε πίστη των ανθρώπων στο κράτος δικαίου και τη Δικαιοσύνη.

Το επικοινωνιακό δε « όφελος» για κάθε Κυβέρνηση , η κοντόφθαλμη πρόσκαιρη « επιτυχία» , θα ήταν πολύ ασήμαντη σε σχέση με την μακροπρόθεσμη εμφανή πολιτική ζημιά!

Μια ζημιά για όλους.

Και για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Διότι όχι μόνο οι άδειες αλλά και τα προγράμματα έχουν ακυρωθεί ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ!

Οπότε και τα πτυχία θα πάσχουν αν όλα δεν γίνουν προσεκτικά και σωστά.

Αναμένουμε λοιπόν το κείμενο των νέων αδειών .

Θα ισχύουν για το μέλλον , όπως απαιτείται , ή παρανόμως και για το παρελθόν;

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Θυμίζω ΕΠΙΣΗΣ ότι ο φάκελος των τριών ΝΠΠΕ περιλαμβάνει τα ακυρωμένα προγράμματα σπουδών.

Τα φτιαγμένα επι τη βάσει γενικών και ακυρωθέντων κριτηρίων.

Κανονικά :

1. Πρώτα έπρεπε να φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο.

2. Μετά να επανυποβληθούν προγράμματα και να ληφθούν άδειες.

Τώρα αντί τα προγράμματα των ΝΠΠΕ να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ θα συμβεί το αντίστροφο.

Οι κανόνες δικαίου θα προσαρμοστούν στα υποβληθέντα προγράμματα για να εκδοθούν άμεσα ( για λόγους επικοινωνιακούς ) νέες άδειες και να μην ακυρωθούν εκ νέου

Ανάποδα πράγματα.

Μέχρι να φτιαχτεί το πλαίσιο τα ΝΠΠΕ θα περιμένουν.

Αλλά με ενεργές άδειες στη βάση του παλαιού ακυρωμένου πλαισίου.

ΑΛΛΑ προγράμματα θα βασίζουν την άδεια και ΑΛΛΑ θα πιστοποιηθούν στο μέλλον.

Ιδωμεν.

Όλα αυτά πριν καθαρογραφούν οι αποφάσεις του ΣτΕ (!!) .

Μεγάλη πάλι η σπουδή , χωρίς μελέτη.

Ανάποδα πράγματα πάντως.

Για τα οποία ελπίζω να αντί -ΔΡΑΣΕΙ με νομικά μέσα και κάποιος άλλος Πανεπιστημιακός ,ή πολιτικός , ή κόμμα , ή παράταξη , ή δικηγορικός σύλλογος, ή ΕΝΩΣΗ , ή κάποιος τέλος πάντων.