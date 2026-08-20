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Από τον καθηγητή της Νομικής του ΕΚΠΑ Πάνο Λαζαράτο.

Νέες αιτήσεις ακύρωσης των αδειών επτά μη κρατικών Πανεπιστημίων κατέθεσε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος.

Ο Π. Λαζαράτος στηρίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών «πανεπιστημίων» CITY University, Keele University και Anatolia College.

Στην κυβέρνηση, πάντως, είναι πεπεισμένοι πως δεν θα δημιουργηθεί τελικά πρόβλημα.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ανακοίνωσε ότι «θα προχωρήσει, σε συνεργασία με την Πολιτεία, στις αναγκαίες προσαρμογές του κανονιστικού πλαισίου, ώστε οι διαδικασίες πιστοποίησης να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις απαιτήσεις του νόμου».

Οι προσαρμογές αυτές, όπως εκτιμούν οι κυβερνητικές πηγές, θα επιτρέψουν την κανονική λειτουργία όλων των μη κρατικών πανεπιστημίων, ακόμα και αυτών που το ΣτΕ ακύρωσε τις άδειες.

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Β.Σκ.