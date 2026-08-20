Άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να φτάνει αλλά και να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς κελσίου.

«Κλείδωσε» ο καύσωνας των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Μάλιστα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για μέρες γεγονός που θα κάνει ανυπόφορη την ζέστη για τους πολίτες.

Σημαντική άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία στη χώρα από τις επόμενες ημέρες, με το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου να φέρνει καύσωνα, με τον υδράργυρο να ενδέχεται να φθάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του για την εξέλιξη του καιρού, το φετινό καλοκαίρι έχει κυλήσει μέχρι στιγμής με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις. Ωστόσο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει από τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα.

Από το Σάββατο η πιο έντονη άνοδος

Η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει από την Πέμπτη 20 Αυγούστου, ενώ η πιο ουσιαστική άνοδος προβλέπεται από το Σάββατο 22 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 39-40 βαθμούς Κελσίου.

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Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για 42 βαθμούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγνωστικά στοιχεία για την εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη 25 Αυγούστου και μετά.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα και μεγαλύτερη άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, είναι ακόμη νωρίς ώστε αυτές οι θερμοκρασίες να θεωρηθούν δεδομένες, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να ξεκαθαρίσουν περισσότερο μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Πιθανή παρατεταμένη θερμή περίοδος

Το στοιχείο που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι η επικείμενη ζέστη ενδέχεται να μην περιοριστεί σε ένα σύντομο κύμα υψηλών θερμοκρασιών.

Αντίθετα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια πιο παρατεταμένη θερμή περίοδο, η οποία θα μπορούσε να διατηρηθεί ακόμη και μέχρι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Έτσι, ένα σημαντικό μέρος της έντονης ζέστης που δεν εκδηλώθηκε με μεγάλη διάρκεια κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, ενδέχεται να κάνει την εμφάνισή του στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Μελτέμι στο Αιγαίο

Παράλληλα με την άνοδο της θερμοκρασίας, στο Αιγαίο αναμένεται να επικρατήσει μελτέμι, με την έντασή του να φτάνει τα 5-6 μποφόρ.

Οι άνεμοι, πάντως, δεν αναμένεται να ανακόψουν σημαντικά την άνοδο του υδραργύρου στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ένα θετικό στοιχείο, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, είναι ότι οι νύχτες έχουν πλέον μεγαλώσει, γεγονός που επιτρέπει σε αρκετές περιοχές να σημειώνεται μεγαλύτερη υποχώρηση της θερμοκρασίας κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής ένταση και η διάρκεια της θερμής περιόδου θα αποσαφηνιστούν τα επόμενα 24ωρα, καθώς τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη του καιρού έως το τέλος Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου.

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«Μίνι καύσωνας» λέει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Θερμές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο και τις ακτές της βόρειας Αφρικής καταφθάνουν στην χώρα μας φέρνοντας μίνι-καύσωνα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 βαθμούς σε κλειστές περιοχές όπως στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, στην Αργολίδα, στη Λακωνία, την Μεσσηνία και την Δυτική Στερεά.

Πολύ ζέστη θα κάνει και στην Κρήτη, αλλά και την Ρόδο, ενώ θα έχουμε και μελτέμια στο Αιγαίο με 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ.

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Η άνοδος της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από την Πέμπτη και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα.

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«Εμμονική ζέστη»

Για ένα ιδιαίτερα θερμό τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου προειδοποιεί ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για «εμμονική ζέστη» που βρίσκεται προ των πυλών.

Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι η ζέστη αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια και επιμονή, με τη θερμοκρασία να διατηρείται για αρκετές ημέρες σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Όπως σημειώνει, μέσα σε αυτό το παρατεταμένο θερμό διάστημα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και επεισόδια καύσωνα, κατά τα οποία ο υδράργυρος θα μπορούσε να ανέβει τοπικά σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξει μεγαλύτερη εικόνα για την εξέλιξη της θερμής περιόδου, προαναγγέλλοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την ένταση και τη διάρκεια της ζέστης.

«Θα επανέλθω για λεπτομέρειες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

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