Προ των πυλών φαίνεται πως είναι ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού. Οι τελευταίες προγνώσεις από κορυφαίους μετεωρολόγους.

Έντονο κύμα ζέστης φτάνει στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες με τις θερμοκρασίες να φτάνουν ακόμα και τους 40 βαθμούς. Τι αναφέρουν οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας, Αναστασία Τυράσκη, Σάκης Αρναούτογλου και Θοδωρή Κολυδά.

«Εμμονική ζέστη»

Για ένα ιδιαίτερα θερμό τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου προειδοποιεί ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για «εμμονική ζέστη» που βρίσκεται προ των πυλών.

Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι η ζέστη αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια και επιμονή, με τη θερμοκρασία να διατηρείται για αρκετές ημέρες σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Όπως σημειώνει, μέσα σε αυτό το παρατεταμένο θερμό διάστημα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και επεισόδια καύσωνα, κατά τα οποία ο υδράργυρος θα μπορούσε να ανέβει τοπικά σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξει μεγαλύτερη εικόνα για την εξέλιξη της θερμής περιόδου, προαναγγέλλοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την ένταση και τη διάρκεια της ζέστης.

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«Θα επανέλθω για λεπτομέρειες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

{https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/}

Τυράσκη: Ίσως ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού

Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, καθώς οι θερμές αέριες μάζες θα ενισχύονται όλο και περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

Ίσως, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, να πάμε και στον τελευταίο καύσωνα του καλοκαιριού, καθώς μέχρι και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα φθάσουμε αρκετά ψηλά σε θερμοκρασίες.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, οι χαμηλές εντάσεις των ανέμων σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία δημιουργούν τοπικά χαμηλές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, θα επικρατήσει αστάθεια κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως σε ορεινές περιοχές. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ μόνο στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 βαθμών.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα βόρεια και δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης τοπικές νεφώσεις και μπόρες κυρίως στις γύρω ορεινές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από την Πέμπτη, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ. Ένα νοτιοδυτικό ρεύμα θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από την Αφρική στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και θα αγγίξει τους 38 βαθμούς.

Την Παρασκευή, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη περισσότερο.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, το Σάββατο, την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται τοπικά θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς, σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται για αρκετές ημέρες, πάνω από 3 ημέρες, ενώ θα είναι και υψηλές και οι ελάχιστες θερμοκρασίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkspvzs397wp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σάκης Αρναούτογλου: Μας περιμένει παρατεταμένη και έντονη ζ΄έστη

Συνθήκες καύσωνα θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από την Πέμπτη (20/8) αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Το επόμενο δεκαήμερο θα κάνει πολλή ζέστη. Μάλιστα, το χρονικό διάστημα 24-27 Αυγούστου δεν αποκλείεται η θερμοκρασία να φτάσει τους 40-41 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου. «Θα μας κουράσει η ζέστη. Μας περιμένει παρατεταμένη και έντονη ζέστη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=nTNQ_J0NVgY}

«Θερμή ανωμαλία» στα τέλη Αυγούστου

Ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για θερμή ανωμαλία στα τέλη Αυγούστου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος υποστηρίζει ότι «δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα», σημειώνοντας πως το θερμότερο διάστημα θα είναι μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Αναλυτικά:

«Τα τελευταία ensemble προγνωστικά στοιχεία αρχίζουν να διαμορφώνουν μια αρκετά σαφή εικόνα για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα μας κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το θερμότερο διάστημα να εντοπίζεται κυρίως μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Οι προγνώσεις των ECMWF ENS και GEFS συμφωνούν ως προς τη γενική τάση, παρουσιάζουν όμως διαφορές ως προς την ένταση της θερμής εισβολής. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική, καθώς ακόμη δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε με βεβαιότητα για ένα γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα.

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία από περίπου 32-33°C στις 18 Αυγούστου ανεβαίνει σταδιακά και σύμφωνα με τη διάμεσο του ECMWF ENS πλησιάζει τους 38°C στις 24-26 Αυγούστου. Το GEFS εμφανίζεται κατά διαστήματα θερμότερο, προσεγγίζοντας τους 39-40°C.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη, όπου από τους 32-33°C περνάμε σταδιακά στους 36-37°C, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος των ελάχιστων θερμοκρασιών προς τους 26°C.

Στη Λάρισα, όπως συνήθως συμβαίνει σε θερμές καταστάσεις λόγω της ηπειρωτικότητας, η άνοδος είναι περισσότερο έντονη. Το ECMWF ENS οδηγεί τη μέγιστη κοντά στους 37-38°C, ενώ το GEFS παρουσιάζει ένα σαφώς θερμότερο σενάριο, με τιμές που φτάνουν ακόμη και περίπου τους 40-41°C.

Στην Πάτρα, τέλος, το ECMWF κινείται στην κορύφωση γύρω στους 37°C, ενώ και εδώ το GEFS εμφανίζεται θερμότερο, πλησιάζοντας κατά περιόδους τους 40°C.

Με μια πρώτη σύγκριση με τις κλιματικές τιμές του Αυγούστου, οι προβλεπόμενες μέγιστες βρίσκονται κατά προσέγγιση 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα τοπικά η θετική απόκλιση να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Πρόκειται, επομένως, για μια σαφή θερμή ανωμαλία και όχι απλώς για συνηθισμένες υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα και στην Πάτρα τα ensemble φέρνουν τις ελάχιστες ακόμη και κοντά στους 28-29°C κατά την κορύφωση του επεισοδίου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την ουσιαστική υποχώρηση της θερμικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν προτιμότερο να είμαστε ακόμη συγκρατημένοι ως προς τον χαρακτηρισμό «καύσωνας».

Τα ensemble δείχνουν με αρκετά μεγάλη συνέπεια ότι έρχεται μια περίοδος σημαντικά υψηλότερων θερμοκρασιών. Δεν υπάρχει όμως ακόμη η ίδια βεβαιότητα για το εάν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες -ιδιαίτερα οι τιμές των 40°C και άνω- θα αποκτήσουν μεγάλη γεωγραφική έκταση και διάρκεια.

Επιπλέον, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ των δύο βασικών ensemble συστημάτων. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο από το ECMWF ENS, ιδιαίτερα στις μέγιστες θερμοκρασίες. Το ECMWF προς το παρόν διατηρεί ένα σχετικά ηπιότερο σενάριο, χωρίς όμως να αναιρεί την έντονη θερμή τάση.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι μετά τις 24-25 Αυγούστου αυξάνεται η διασπορά των ensemble μελών. Όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας, τόσο αυξάνεται φυσιολογικά και η αβεβαιότητα για το ακριβές ύψος της θερμοκρασίας.

Με τα διαθέσιμα στοιχεία, λοιπόν, η ασφαλέστερη διατύπωση είναι ότι η χώρα οδεύει προς ένα ισχυρό και σχετικά παρατεταμένο θερμό επεισόδιο, με θερμοκρασίες περίπου 4-6°C υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Το κρίσιμο διάστημα φαίνεται να είναι οι 24 και 25 Αυγούστου, ενδεχομένως και η 26η Αυγούστου.

{https://x.com/KolydasT/status/2089666669312409778?s=20}

Εάν στις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων διατηρηθούν ή ενισχυθούν τα θερμότερα σενάρια, με 38-40°C ή και υψηλότερες θερμοκρασίες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με πολύ υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε θα υπάρχουν πλέον ισχυρότερα επιχειρήματα για τον χαρακτηρισμό του επεισοδίου ως καύσωνα.

Προς το παρόν, λοιπόν, κρατάμε την ισχυρή θερμή τάση ως το πιο αξιόπιστο μήνυμα της πρόγνωσης και περιμένουμε τις επόμενες ανανεώσεις για να διαπιστώσουμε εάν το θερμό επεισόδιο θα περάσει, τελικά, το κατώφλι του καύσωνα.

Όσα ΜΜΕ κάνουν αναπαραγωγή του παρόντος καλούνται να τηρήσουν μετρημένη γραμμή πέραν τίτλων εντυπωσιασμού».