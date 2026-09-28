Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιάς του για τις δυνατότητες αξιοποίησής της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο οποίο εξειδικεύει την πρότασή του για τη στέγη.
Ειδικότερα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσα Γκαρά, παρουσιάζει πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενοίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές.
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«Την ώρα που τα κυβερνητικά προγράμματα "Σπίτι μου 1", "Σπίτι μου 2" και "Σπίτι μου 3" αφήνουν εκτός χιλιάδες νέους και το κόστος της κατοικίας εξαντλεί τα εισοδήματα των νοικοκυριών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει μια συγκεκριμένη εναλλακτική: ο ΕΦΚΑ να κατασκευάζει ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα κατοικίας κάθε χρόνο και να τα διαθέτει με ενοίκιο 5 ευρώ το τετραγωνικό σε νέα ζευγάρια και φοιτητές», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
«Γιατί απέναντι στα 800 ευρώ για ένα παλιό τριάρι, μπορεί να υπάρχει άλλη επιλογή: ένα καινούριο σπίτι με 350 ευρώ τον μήνα. Η στέγη δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια, ούτε η νέα γενιά να οδηγείται σε έναν νέο κύκλο υπερχρέωσης για να μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή της. Η στέγη είναι δικαίωμα. Για να στεγάσεις τα όνειρά σου, όχι για να γίνεις η επόμενη γενιά των κόκκινων δανείων», προσθέτει.