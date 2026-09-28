Η αναπληρώτρια γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσα Γκαρά, παρουσιάζει πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενοίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές.

Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιάς του για τις δυνατότητες αξιοποίησής της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο οποίο εξειδικεύει την πρότασή του για τη στέγη.

Ειδικότερα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσα Γκαρά, παρουσιάζει πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενοίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές.

{https://www.facebook.com/reel/4770557403176783}

«Την ώρα που τα κυβερνητικά προγράμματα "Σπίτι μου 1", "Σπίτι μου 2" και "Σπίτι μου 3" αφήνουν εκτός χιλιάδες νέους και το κόστος της κατοικίας εξαντλεί τα εισοδήματα των νοικοκυριών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει μια συγκεκριμένη εναλλακτική: ο ΕΦΚΑ να κατασκευάζει ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα κατοικίας κάθε χρόνο και να τα διαθέτει με ενοίκιο 5 ευρώ το τετραγωνικό σε νέα ζευγάρια και φοιτητές», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

«Γιατί απέναντι στα 800 ευρώ για ένα παλιό τριάρι, μπορεί να υπάρχει άλλη επιλογή: ένα καινούριο σπίτι με 350 ευρώ τον μήνα. Η στέγη δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια, ούτε η νέα γενιά να οδηγείται σε έναν νέο κύκλο υπερχρέωσης για να μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή της. Η στέγη είναι δικαίωμα. Για να στεγάσεις τα όνειρά σου, όχι για να γίνεις η επόμενη γενιά των κόκκινων δανείων», προσθέτει.