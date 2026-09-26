Διαδήλωση κατά των εξώσεων και της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν και το Σάββατο στους δρόμους της Μαδρίτης, διαδηλώνοντας για τη στεγαστική κρίση της Ισπανίας, μετά την έξωση στην 87χρονη Μαρικάρμεν από το διαμέρισμα όπου ζούσε για επτά δεκαετίες.

Η στεγαστική κρίση ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τα πλάνα στα οποία η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ απομακρυνόταν από το σπίτι της, πάνω σε φορείο, το πρωί της περασμένης Τετάρτης, αφού η αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι της, έξω από το οποίο υπήρχαν εκατοντάδες συγκεντρωμένοι.

Στην πορεία στο κέντρο της Μαδρίτης σήμερα, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα για μέτρα που θα βάλουν φρένο στις αυξήσεις των ενοικίων και θα κάνουν δυσκολότερες τις εξώσεις. «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρικάρμεν», ανέφερε ένα από τα πανό.

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Το μήνυμα της Μαρικάρμεν από το νοσοκομείο

Πριν από τη συγκέντρωση, η 87χρονη Μαρικάρμεν έστειλε το δικό της μήνυμα στους διαδηλωτές, από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μετά την έξωση. «Αυτό που μου συνέβη δεν πρέπει να συμβεί και σε άλλους», τόνισε σε βίντεο η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης, καθώς η εταιρεία που αγόρασε αύξησε το ενοίκιο από 500 σε 2.650 ευρώ, για να το «ρίξει» μετά στα 1.650 ευρώ.

«Αν όλοι ενωθούμε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μισθωτήρια αορίστου χρόνου. Μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Ελπίζω σε εσάς», ανέφερε ακόμα μεταξύ άλλων.

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Ο Πέδρο Σάντσεθ, που έχει δηλώσει ότι το στεγαστικό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησής του, δέχεται πιέσεις για να αναλάβει δράσεις, καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία με αφορμή την έξωση της Μαρικάρμεν. Στην επόμενη συνεδρίαση, το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει μέτρα, ανάμεσά τους αυτόματη ανανέωση μισθωτηρίων και περιορισμούς στις εξώσεις. Όμως, δεν είναι βέβαιο ότι αυτή η ρύθμιση θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο, όπου ο Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Εξάλλου, παρόμοιο νομοσχέδιο απορρίφθηκε νωρίτερα φέτος.

Φωτ.: AP, EPA, Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP