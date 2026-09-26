Η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στη Βόρεια Παραλία Καστοριάς.

Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα όταν ένα αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» στην αυλή σπιτιού, στη Βόρεια Παραλία Καστοριάς, το απόγευμα του Σαββάτου (26/9).

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 39χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στην περιοχή Αποζάρι. Το όχημα διένυσε ανεξέλεγκτα περίπου 100 μέτρα, προτού καταλήξει σε αυλή μονοκατοικίας.

Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν ήταν κανένας στην αυλή του σπιτιού. Η οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε. Πυροσβέστες την απεγκλώβισαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή της, αλλά έχει υποστεί σοκ και νοσηλεύεται.

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Σε εξέλιξη είναι προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Εικάζεται ότι ίσως η 39χρονη προσπάθησε να παρκάρει, αλλά για άγνωστο λόγο ξεκίνησε η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου, που κατέληξε στην αυλή του σπιτιού.

Πληροφορίες, φωτογραφίες: oladeka