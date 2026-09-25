«Σ' αυτά τα κτίρια συνεχίζουν και μένουν άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος και προτείνω να διαμείνουν κάπου αλλού», είπε ο Χάρης Δούκας για την υπόθεση της Κυψέλης.

Την ώρα που η στεγαστική κρίση όλο και γίνεται εντονότερη, ο Χάρης Δούκας αποκαλύπτει πως τα συνολικά ακατοίκητα – μη ηλεκτροδοτούμενα για πάνω από 2 χρόνια – σπίτια στην Αθήνα αγγίζουν τον αριθμό 40.000. Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε στα «Παραπολιτικά 90,1» πως αν ένα ποσοστό απ’ αυτά μπορούσαν να παραχωρηθούν ως κοινωνική κατοικία θα λειτουργούσε θετικά προς την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Δεκάδες χιλιάδες είναι ακατοίκητα, τα οποία μάλιστα φτάνουν και τα 40.000 αν κανείς... μετρήσει και τη μητροπολιτική περιοχή και μάλιστα μιλάμε για ακατοίκητα τα οποία δεν πληρώνουν... μη ηλεκτροδοτούμενα για πάνω από 2 χρόνια. Φανταστείτε ένα μικρό ποσοστό από αυτά, δηλαδή της τάξης των 4.000 ή 1.000 να μπορούσαμε να τα δώσουμε για κοινωνική κατοικία — το λέω γιατί έτσι γίνεται και στις άλλες χώρες — υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κάποιο κτίριο το οποίο δεν ανήκει προφανώς στο Δημόσιο, ούτε είναι δημοτικό, είναι ιδιωτικό, αλλά είναι ακατοίκητο για χίλιους δυο λόγους, για πολυιδιοκτησίες, και είναι μη ηλεκτροδοτούμενο για πάρα πολλά χρόνια, που σημαίνει και εστία μόλυνσης, προβλήματα μη πέσουν τα μπάζα από τα... από τα μπαλκόνια, αυτά λοιπόν τα κτίρια με μια διαδικασία μπορεί, όπως γίνεται στις άλλες χώρες, να τα αξιοποιήσει το Δημόσιο, να δώσει και στους ιδιοκτήτες ένα μέρος για χρήση για κάποια χρόνια, και το υπόλοιπο να το κάνουν κοινωνική κατοικία και με αυτόν τον τρόπο σπάει και το πρόβλημα. 40.000 είναι μη ηλεκτροδοτούμενα. Φανταστείτε, μιλάμε για κρίση στεγαστική, μιλάμε για απίστευτη πίεση στα ενοίκια, στα νέα κτίρια», είπε χαρακτηριστικά.

Σήμα κινδύνου για Κυψέλη

Ο δήμαρχος Αθηναίων εξέπεμψε, παράλληλα, σήμα κινδύνου για την κατάσταση στην Κυψέλη, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια κατά τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό, τονίζοντας ότι κάτοικοι κτιρίων στα οποία έχει αυξηθεί το επίπεδο διακινδύνευσης θα πρέπει να απομακρυνθούν μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες στατικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε, ο Μετροπόντικας παραμένει σταματημένος από τον Μάιο, ενώ περισσότερα από 35 κτίρια βρίσκονται στο «μικροσκόπιο», με τουλάχιστον 15 από αυτά να έχουν υποστεί ζημιές και ορισμένα να έχουν «κοκκινίσει», παρουσιάζοντας προβλήματα ακόμη και στον φέροντα οργανισμό. «Οι καθιζήσεις είναι τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό. Έχει γίνει προφανώς μια μεγάλη αστοχία», σημείωσε, μεταφέροντας παράλληλα τις αναφορές κατοίκων ότι οι ρωγμές αυξάνονται και ότι πλέον υπάρχουν προβλήματα ακόμη και σε πόρτες και κουφώματα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ακόμη ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει η τελική πραγματογνωμοσύνη για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, κάνοντας λόγο για μεγάλη καθυστέρηση που έχει δημιουργήσει «κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήθηκε το πρόβλημα της Κυψέλης από τον Δήμο Αθηναίων, ενώ καταλόγισε στην Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία ότι εδώ και τρεις μήνες περιορίζονται σε «γενικότητες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά η συνέντευξη του Χάρη Δούκα:

Σ. Ξενάκης: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.

Δήμαρχος Αθηναίων): Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολη μέρα, η μετακίνηση όντως δύσκολη. Σημειώθηκε 8 παρά, 7:40 περίπου, μια ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, σε διώροφο κτίριο — παλιό διώροφο κτίριο — στην οδό Λυσικράτους, απέναντι από τις Στήλες του Ολυμπίου Διός, δηλαδή. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ... Γιατί υπήρξε... υπήρξε ένας τραυματισμός ενός περαστικού από τα θραύσματα. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη και αν δείτε και τις εικόνες είναι... νομίζω μεγάλο το πρόβλημα.

Β. Σκουρής: Σαν βομβαρδισμένο κτίριο είναι, ναι.

Χάρης Δούκας: Βομβαρδισμένο το κτίριο και... και η γειτονιά, γιατί έχουν φύγει δεξιά και αριστερά από τις προσόψεις τα μπάζα. Έχουμε και απεγκλωβισμό από την Πυροσβεστική δύο γυναικών. Η εκτίμηση είναι — αλλά υπάρχουν οι ειδικοί που θα μας πουν αναλυτικά — ότι οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου, αλλά περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.

Σ. Ξενάκης: Μέσα στο κτίριο αυτό, η διαρροή αερίου;

Χάρης Δούκας: Ναι.

Σ. Ξενάκης: Αυτό δεν ήταν ακατοίκητο το κτίριο, ξέρετε;

Χάρης Δούκας: Απ' όσο γνωρίζω υπήρχε... ήταν... ενοικιαζόταν σε βραχυχρόνια μίσθωση.

Σ. Ξενάκης: Και... γιατί ήταν διατηρητέο; Και... και είναι διατηρητέο;

Χάρης Δούκας: Ήταν παλιό κτίριο, τώρα... νομίζω…

Σ. Ξενάκης: Γιατί έχουμε λάβει κάποια μηνύματα μήπως έχει σχέση με κάποιος οι οποίοι... άμα γκρεμιστεί ένα διατηρητέο μπορεί κάποιος να πάρει άδεια μετά να κτίσει; Ήταν διάφορα σενάρια... Τώρα τι να κάνουμε τώρα οι άνθρωποι... Ρωτάει ο κόσμος δηλαδή, ρωτάει.

Χάρης Δούκας: Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε. Δεν το ξέρω αυτό. Ακόμα τώρα είμαστε στη φάση να μην έχουμε κάποιο νέο απρόοπτο, γιατί άπαξ υπάρχει και μια φωτιά ακριβώς από την... έκρηξη, η οποία έσβησε στη συνέχεια, να δούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος μέσα. Δηλαδή ακόμα είμαστε σε... να καταλάβουμε και πώς προήλθε η έκρηξη και στη συνέχεια να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Πώς θα γίνει στη συνέχεια η αποκομιδή των μπάζων και πώς μπορεί αυτό μετά να φτιαχτεί ξανά. Και η γειτονιά εκεί είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή η κατάσταση είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.

Β. Σκουρής: Και από τα διπλανά... από τα διπλανά σπίτια φύγανε ...

Χάρης Δούκας: Έχουν φύγει, έχουν φύγει, όλοι έχουν φύγει. Η περιοχή... Η περιοχή είναι όλη…

Σ. Ξενάκης: Πολύ μακριά ακούστηκε η έκρηξη…

Χάρης Δούκας: Ναι, ναι, στο κέντρο της πόλης, ακούστηκε στο κέντρο της πόλης και οι άνθρωποι φώναζαν μάλιστα βοήθεια... γιατί ήταν η κατάσταση εκεί με τους… ανθρώπους..

Σ. Ξενάκης: Πάλι καλά που έγινε εκείνη την ώρα.

Χάρης Δούκας: Ναι, ναι, ήταν ευτυχώς πολύ πρωί. Φανταστείτε να γινόταν αυτό... Και είναι ένας δρόμος που περνάει ο κόσμος. Πολυσύχναστος, οπότε πάλι καλά να λέμε. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι άλλο. Οι δύο εγκλωβισμένοι δεν είχανε... μικροθέματα, κάτι τίποτα σημαντικό. Ελπίζω να... να πάει έτσι και να μιλάμε μόνο για το αν είναι διατηρητέο και αν μπορεί να ξαναχτιστεί και με ποιον τρόπο.

Β. Σκουρής: Δεν έχει σχέση, αλλά συνειρμικά ρωτώ, Δήμαρχε. Πόσα κτίρια είναι ακατοίκητα προς κατεδάφιση ή... ή γιατί δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα στο κέντρο της πόλης;

Χάρης Δούκας: Δεκάδες χιλιάδες είναι ακατοίκητα, τα οποία μάλιστα φτάνουν και τα 40.000 αν κανείς... μετρήσει και τη μητροπολιτική περιοχή και μάλιστα μιλάμε για ακατοίκητα τα οποία δεν πληρώνουν... μη ηλεκτροδοτούμενα για πάνω από 2 χρόνια. Φανταστείτε ένα μικρό ποσοστό από αυτά, δηλαδή της τάξης των 4.000 ή 1.000 να μπορούσαμε να τα δώσουμε για κοινωνική κατοικία — το λέω γιατί έτσι γίνεται και στις άλλες χώρες — υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κάποιο κτίριο το οποίο δεν ανήκει προφανώς στο Δημόσιο, ούτε είναι δημοτικό, είναι ιδιωτικό, αλλά είναι ακατοίκητο για χίλιους δυο λόγους, για πολυιδιοκτησίες, και είναι μη ηλεκτροδοτούμενο για πάρα πολλά χρόνια, που σημαίνει και εστία μόλυνσης, προβλήματα μη πέσουν τα μπάζα από τα... από τα μπαλκόνια, αυτά λοιπόν τα κτίρια με μια διαδικασία μπορεί, όπως γίνεται στις άλλες χώρες, να τα αξιοποιήσει το Δημόσιο, να δώσει και στους ιδιοκτήτες ένα μέρος για χρήση για κάποια χρόνια, και το υπόλοιπο να το κάνουν κοινωνική κατοικία και με αυτόν τον τρόπο σπάει και το πρόβλημα…

Β. Σκουρής: Πόσα είπατε... Πόσα είπατε ότι…

Χάρης Δούκας: 40.000 είναι μη ηλεκτροδοτούμενα. Φανταστείτε, μιλάμε για κρίση στεγαστική, μιλάμε για απίστευτη πίεση στα ενοίκια, στα νέα κτίρια …

Β. Σκουρής: Μάλιστα. Τώρα μια και πήγαμε στα μπάζα που είπατε πριν, η συνάδελφός μας εδώ, η Έρη Πανάγου, έβγαλε πριν από λίγο μια ενοικιάστρια από το ισόγειο της Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα και λέει τα μπάζα περιμένουν ακόμα, Δήμαρχε. Και δεν έχουν μαζευτεί…

Χάρης Δούκας: Πολύ δύσκολη... Σωστά. Πολύ δύσκολη η διαδικασία, δεν έχει ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ήταν μια... Εμείς πήραμε την παραγγελία την εισαγγελική μέσα Ιουλίου. Μετά από δύο εβδομάδες ζητήσαμε τη χρηματοδότηση. Προσέξτε, δεν είναι απλή αποκομιδή μπάζων. Μιλάμε για υλικά κατάρρευσης από χώρο υπό διερεύνηση, που απαιτούν ασφάλεια, αδειοδοτημένο ανάδοχο, νόμιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση, 15 Ιουλίου εμείς πήραμε την εισαγγελική. Νομίζω προχθές ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία, υπογράφουμε με την εξειδικευμένη εταιρεία και αναμένεται τις επόμενες μέρες ή το αργότερο μια-δυο εβδομάδες να υπάρξει... να ξεκινήσει η διαδικασία. Πολύ γρήγορη θα είναι, στην οποία θα υπάρχει εξειδικευμένη εταιρεία, Εισαγγελέας, Πυροσβεστική, γιατί είναι δύσκολος... δύσκολος ο χώρος και θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Νομίζω ότι…

Β. Σκουρής: Μου έκανε επίσης, Δήμαρχε, εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία είπε πως ουδείς γνωρίζει τον υπεύθυνο και πως ο δικαστής θα ορίσει τον υπαίτιο ώστε οι πληγέντες να κινηθούν εναντίον του. Τρεις μήνες μετά, τέσσερις, και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος;

Χάρης Δούκας: Ειν' η δικαστική... είναι η διαδικασία. Πάρα πολύ χρονοβόρα, γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην αρχή τους βρήκαμε εμείς κάποια σπίτια να μείνουνε… μέχρι να δουν και αυτοί τι θα κάνουνε... ο Δήμος δηλαδή κάποια σπίτια, στη συνέχεια τους δώσαμε κάποια χρήματα, αν θυμάστε… 3.000 ευρώ… μετά τους δώσαμε ρούχα και τρόφιμα. Τώρα νομίζω ότι ο καθένας έχει βρει έναν τρόπο, οι οικογένειες αυτές έχουν τακτοποιηθεί σε κάποιο χώρο. Αν κάποιος από αυτούς — γιατί δεν έχουμε επιπλέον όχληση, η όχληση είναι να ξεκινήσει η διαδικασία με τα... με την αποκομιδή, αυτό — αν υπάρξει κάποια όχληση, αμέσως θα βρούμε και εκεί πάλι τι θα κάνουμε. Πάντως και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα της Πολιτείας, του Κράτους, της Κυβέρνησης, δεν υπάρχει. Δηλαδή έπρεπε ο Δήμος Αθήνας να αναλάβει εξειδικευμένη εταιρεία από εισαγγελική παρέμβαση να καθαρίσει εκεί την ιστορία; Ιδιωτικό έργο είναι. Έπρεπε εμείς να αναλάβουμε να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς... Εμείς το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά, αλλά υπάρχει Κυβέρνηση; Έπρεπε εμείς να αναλάβουμε να τους δίνουμε τα βασικά είδη και να πιέζουμε εμείς τον Εισαγγελέα για να τρέξει γρήγορα η διαδικασία;

Και θυμίζω ότι η Αλκμήνης, είχα πάει για να παραλάβω την εισαγγελική παρέμβαση για να πάρουμε την ευθύνη για να καθαρίσει... για να ξεκινήσει η διαδικασία στο χώρο, και εκεί ενημέρωσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα ότι έχουμε πρόβλημα και σε μια άλλη περιοχή, ευτυχώς χωρίς ακόμα να υπάρχουν και ελπίζω να μην γίνουν κιόλας καταστροφές σε κτίρια, αλλά ρωγμές, που είναι η Κυψέλη…

Σ. Ξενάκης: Εκεί πάμε, εκεί. Γι' αυτό ήθελα να πάμε εκεί να προλάβουμε κιόλας. Στην Κυψέλη τι γίνεται; Δηλαδή εγώ αν ήμουν κάτοικος εκεί της περιοχής, πολύ θα το σκεφτόμουν να συνεχίσω να μένω σε κτίρια τα οποία δεν είναι ασφαλή.

Χάρης Δούκας: Στην Κυψέλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, το TBM όπως λέγεται, από τον Μάιο και δυσκολεύεται... και νομίζω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να επανεκκινήσει για τους εξής λόγους. Λόγος πρώτος: διότι έχουν υποστεί ζημιές μεγάλες τα κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν «κοκκινίσει» στη δική τους μεθοδολογία, δηλαδή έχουν φτάσει σε κόκκινο το επίπεδο διακινδύνευσης. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι αν γίνει ένας σεισμός, έστω και μικρός, ποιος θα πάρει την ευθύνη; Δεύτερον, διότι στα υπόλοιπα κτίρια αργούν πάρα πολύ οι έλεγχοι. Τώρα ακόμα περιμένουμε — θα μου πείτε είναι ένας μήνας — ναι, αλλά μένουν κάτοικοι μέσα και άνθρωποι μέσα. Ακόμα περιμένουμε την τελική πραγματογνωμοσύνη και δεν υπάρχει ακόμα το πόρισμα, τουλάχιστον δεν έχει έρθει σε εμάς, για το πώς θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας. Το κρίσιμο για μένα θέμα είναι το εξής: Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης, που πριν ήδη οι ίδιοι οι εμπειρογνώμονες έλεγαν ότι ήταν, πριν περάσει ο Μετροπόντικας, χαμηλό. Σ' αυτά τα κτίρια συνεχίζουν και μένουν άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος και προτείνω — το είπα και στον Υπουργό και στην Ελληνικό Μετρό — να αναλάβουν την ευθύνη και στη κοινοπραξία και να διαμείνουν κάπου αλλού μέχρι να γίνουν οι στατικές ενισχύσεις στα κτίρια αυτά, που πρέπει να γίνουν άμεσα. Και νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να παραμείνουν αλλού μέχρι να περάσει ο Μετροπόντικας με ασφάλεια όταν ξαναεπανεκκινήσει από κάτω. Καθυστερούμε πάρα πολύ και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Με παίρνουν τηλέφωνο και για άλλες περιοχές. Μου... μου δώσανε χθες το απόγευμα…

Β. Σκουρής: Άλλες περιοχές, συγγνώμη;

Χάρης Δούκας: Άλλες περιοχές που θα περάσει το TBM, ο Μετροπόντικας. Φοβάται... Φοβάται πάρα πολύ ο κόσμος. Χθες μας παρέδωσαν — και θα τα δώσω σήμερα στους εμπειρογνώμονες των κατοίκων — επιπλέον στοιχεία που είχαμε ζητήσει για να δούμε αν συνεχίζονται οι μετακινήσεις, διότι μου λένε οι κάτοικοι εκεί, ότι οι ρωγμές αυξάνονται, ότι δεν κλείνουν πια οι πόρτες, τα κουφώματα έχουν δυσκολίες. Άρα, θέλουμε να δούμε αν το φαινόμενο συνεχίζεται. Να πω ότι οι καθιζήσεις είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Έχει γίνει προφανώς μια μεγάλη αστοχία, έτσι; Στην λειτουργία του Μετροπόντικα. Δεν είναι λογικό, είναι προφανές ότι υπάρχουν και πολλά μπλοκαρίσματα, αλλά αυτά έχουν ξεπεράσει…

Σ. Ξενάκης: Αρχικά αυτά που ακούγαμε ήταν για έναν μήνα και λοιπά. Τώρα δεν υπάρχουν διαγράμματα για... Δεν ξέρουμε, γιατί εδώ λέτε έχουν περάσει 3 μήνες και μας λέτε και εσείς ότι είναι άγνωστο. Καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε δηλαδή ότι δεν μπορεί να μπει... Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ακούγαμε βέβαια και τον αρμόδιο... τους αρμόδιους Υπουργούς δηλαδή να τα λένε αυτά.

Χάρης Δούκας: Ο αρμόδιος Υπουργός μου έκανε εντύπωση, προς τιμήν του βέβαια, αλλά προκαλεί πολλά ερωτηματικά το ότι έμαθε... για την ιστορία αυτή με την Κυψέλη από εμάς. Από τον Δήμο. Ενώ θα έπρεπε η ελληνική... η εταιρεία και η κοινοπραξία... Επίσης, η εταιρεία και η κοινοπραξία οφείλω να σας πω ότι 3 μήνες τώρα μας λένε γενικότητες.

Μιλάμε για πάνω από 35 κτίρια τα οποία έχουνε…

Σ. Ξενάκης: Πάνω από 35 κτίρια; Είναι κόσμος πολύς, δεν είναι πλάκα. Είναι μεγαλύτερο από τις Αχαρνές που ξέραμε.

Χάρης Δούκας: Είναι κόσμος πολύς. Τα 15 από αυτά... Ναι. ...έχουνε σίγουρα υποστεί ζημιές και γίνονται μελέτες για το πόσο κρίσιμες είναι. Υπάρχουνε κάποια από αυτά τα οποία έχουν «κοκκινίσει», έχουν δηλαδή ζημιές στο φέροντα οργανισμό.

Β. Σκουρής: Να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Είναι λαϊκίστικη ερώτηση, το ξέρω, δεν τη συνηθίζω, αλλά θα την κάνω. Εσείς θα νοικιάζατε σπίτι στην Κυψέλη;

Χάρης Δούκας: Εγώ είπα από την αρχή... Εγώ είπα από την αρχή ότι πρέπει οι κάτοικοι εκεί να απομακρυνθούνε από τις κατοικίες αυτές που έχουνε... που έχει αυξηθεί το επίπεδο…

Σ. Ξενάκης: Εσείς δεν θα μένατε εκεί δηλαδή με λίγα λόγια;

Χάρης Δούκας: Μα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ως Δήμαρχος οφείλω να το πω και ως μηχανικός. Πώς θα βάλει κάποιος την υπογραφή του σε μια ιστορία που λέει ότι υπάρχουν ρωγμές και θέματα στο φέροντα οργανισμό και άμα συμβεί κάτι αύριο μεθαύριο και είμαστε σε μια σεισμογενή χώρα;

Σ. Ξενάκης: Πολύ ωραία. Το λέτε ευθέως. Το λέτε ευθέως και πολύ καλά κάνετε νομίζω και μπράβο σας που το λέτε ευθέως. Εγώ δεν θα έμενα εκεί, γιατί δεν μπορώ και δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή μου γι' αυτό.

Χάρης Δούκας: Και πρέπει γρήγορα να γίνουν οι στατικές ενισχύσεις στα κτίρια αυτά στα οποία υπάρχει πρόβλημα, να γίνουν δίκαιες αποκαταστάσεις. Νομίζω πως δεν ζητάμε κάτι περίεργο. Και να πω και κάτι άλλο, καθυστερεί πάρα πολύ το έργο. Το Μετρό καθυστερεί πάρα πολύ και επιτείνεται η αβεβαιότητα και το άγχος. Και να πω και κάτι ευρύτερο, αν και το κεντρικό είναι η Κυψέλη, για την οποία μάλιστα θα παρουσιάσουμε τα νέα ευρήματα στους κατοίκους τη Δευτέρα 1:00 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Τα νέα ευρήματα θα τα δώσουμε στους κατοίκους και θα τα παρουσιάσουν οι εμπειρογνώμονες. Αλλά το Μετρό συνολικά, η Γραμμή 4, έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και δημιουργεί ένα βασικό και κρίσιμο ερώτημα: Μια πλατεία, η οποία πριν 2 χρόνια έχει κλείσει, έχουν μπει δηλαδή λαμαρίνες, δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο, μπορεί να παραμένει κλειστή μέχρι το 2034; Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σπίτι να βλέπει μπροστά του λαμαρίνες και να μην μπορεί να πάει στην πλατεία για 10 χρόνια;

Είναι μια συνθήκη δύσκολη. Πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα θέματα, αφού λύσουμε το πρόβλημα της Κυψέλης, διότι διαφορετικά θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα.

Β. Σκουρής: Αυτό το βραβείο της Δημοκρατίας που δίνει ο Δήμος Αθηναίων και είναι οι ημέρες, ποιος θα το πάρει φέτος; Θυμάμαι το είχε πάρει ο λαός της Αθήνας για την απελευθέρωση, το έχει πάρει η κυρία Σακελλαροπούλου.. από την εποχή του Γιώργου Καμίνη νομίζω δίνεται

Χάρης Δούκας: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι σημαντικό βραβείο σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς και φέτος θα το πάρει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ. Και νομίζω ότι είναι μια…

Σ. Ξενάκης: Ποιος το αποφασίζει αυτό;

Χάρης Δούκας: Υπάρχει... Καταρχάς προτείνει πάντα ο Δήμαρχος και υπάρχει μία επιτροπή στην οποία παρουσιάζεται η εισήγηση και εγκρίνεται και προχωράμε μετά στη διαδικασία της απονομής,

Β. Σκουρής: Θα 'ρθει στην Αθήνα ο Σάντσεθ;

Χάρης Δούκας: Θα του δώσουμε εμείς την Τρίτη στην Ισπανία... και θα μαγνητοσκοπηθεί εκεί και το βίντεο και η παραλαβή και στη συνέχεια την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, θα παρουσιαστεί όλο το υλικό στην Αθήνα. Δεν γινόταν να 'ρθει, επειδή ξέρετε είναι και στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν πολύ δύσκολη η μετακίνηση, οπότε θα το δώσουμε εμείς από κοντά στη Μαδρίτη.

Β. Σκουρής Εσείς θα πάτε... Εσείς θα πάτε, Δήμαρχε;

Χάρης Δούκας: Ναι, ναι.

Σ. Ξενάκης: Θα πείτε και τα δικά σας τα σοσιαλιστικά…

Χάρης Δούκας: Να πούμε ότι έχει κρατήσει μια θαρραλέα στάση σε κρίσιμα ζητήματα. Έχει υψώσει ανάστημα σε δύσκολες εποχές για τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη.