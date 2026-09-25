Το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών αποτελεί μια βασική θεσμική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, η οποία απονέμεται ετησίως από το 2016.

Στον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, θα απονεμηθεί το φετινό Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών, όπως αποκάλυψε σήμερα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο Χάρης Δούκας.

Η απονομή θα γίνει από τον δήμαρχο Αθηναίων την προσεχή Τρίτη, στην Ισπανία και θα μαγνητοσκοπηθεί, προκειμένου να παρουσιαστεί το σχετικό υλικό την επόμενη μέρα, Τετάρτη, στην Αθήνα. Η πρόταση έγινε, ως είθισται, από τον ίδιο τον δήμαρχο και στη συνέχεια εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών, αποτελεί μια βασική θεσμική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, η οποία απονέμεται ετησίως από το 2016 σε ένα άτομο ή οργανισμό του οποίου το έργο ζωής, τα επιτεύγματα και η ηθική ακεραιότητα αποδεικνύουν μια διαρκή και αφοσιωμένη δέσμευση στην προώθηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Το βραβείο απονέμεται σε όσους έχουν κερδίσει αδιαμφισβήτητη παγκόσμια αναγνώριση, φήμη και εγκώμια.

Αναλυτικά όλοι οι βραβευθέντες:

Gideon Levy (2025), διακεκριμένος Ισραηλινός δημοσιογράφος και συγγραφέας, σε αναγνώριση της αδιάλειπτης και θαρραλέας του δέσμευσης στην προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου.

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Μ. Καλ.