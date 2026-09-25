Τα πάντα αποτελούν εδώ και δεκαετίες μέρος της κινεζικής διπλωματίας.

Ο Nτόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και συμβολικά δώρα κατά τη διάρκεια της συνάντησή τους χθες στην Ουάσινγκτον.

Σε δηλώσεις του πριν από το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ παρουσίασε το δώρο του προς τον Κινέζο πρόεδρο: ένα γλυπτό φαλακρού αετού, ο οποίος στέκεται πάνω σε κλαδί, τοποθετημένο σε βάθρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το γλυπτό σχεδιάστηκε «σε συνεργασία» με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

«Ο φαλακρός αετός είναι εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών και ενσαρκώνει το ελεύθερο και ανεξάρτητο πνεύμα της Αμερικής», είπε ο Τραμπ. «Ελπίζουμε να βρει μια όμορφη θέση, μια υπέροχη θέση, στο Πεκίνο».

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Ο Κινέζος πρόεδρος σηκώθηκε από τη θέση του και χειροκρότησε, όταν ο Τραμπ του έδειξε το δώρο.

Δύο πάντα θα σταλούν στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα

Κατά τη διάρκειας της πρόποσης ο Σι δεν προσέφερε κάποιο δώρο σε αντάλλαγμα. Νωρίτερα, ωστόσο, είχε ανακοινώσει ότι η Κίνα θα στείλει δύο πάντα στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα ως «πρεσβευτές φιλίας».

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Τα πάντα αποτελούν εδώ και δεκαετίες μέρος της κινεζικής διπλωματίας. Η Κίνα είχε στείλει δύο πάντα στις ΗΠΑ λίγο μετά την ιστορική επίσκεψη του προέδρου Νίξον στο Πεκίνο το 1972, όταν η τότε Πρώτη Κυρία, Πατ Νίξον, είχε πει στον Κινέζο πρωθυπουργό Τσου Εν-λάι ότι αγαπούσε τα συγκεκριμένα ζώα.

Πάντα έχουν φιλοξενήσει επίσης οι ζωολογικοί κήποι του Σαν Ντιέγκο και του Μέμφις, με τα ζώα να επιστρέφουν συχνά στην Κίνα μετά τη λήξη των περιόδων φιλοξενίας τους.

Ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντα έστειλε μια οικογένεια πάντα πίσω στην Κίνα τον Οκτώβριο του 2024 και έκτοτε βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ενός ακόμη ζευγαριού. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, δεν υπήρχαν πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η κίνηση του προέδρου Σι την Πέμπτη το έκανε πλέον επίσημο: ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντα θα υποδεχθεί σύντομα τον Πινγκ Πινγκ, ένα αρσενικό πάντα, και τη Φου Σουάνγκ, ένα θηλυκό πάντα. Και τα δύο γεννήθηκαν στην Κίνα το 2020.

{https://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency/videos/two-more-pandas-are-coming-to-america/2317285342355908/}

Με πληροφορίες από New York Times