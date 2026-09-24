Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου και η τάση έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Ο καιρός αλλάζει ξανά, από το απόγευμα της Παρασκευής, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε στο YouTube.

Πρώτη θα επηρεαστεί η Κέρκυρα, τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (25/9). Τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο. Επίσης, τοπικές μπόρες αναμένονται στην Πέλλα, την Πιερία και την Ημαθία.

Προς το βράδυ της Παρασκευής τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και περιοχές της δυτικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, όπως και της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε όλη τη δυτική Ελλάδα, και ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε πως πρόκειται για «κάποια ισχυρά φαινόμενα».

Σάκης Αρναούτογλου: Βροχές και στην Αττική το σαββατοκύριακο

Το Σάββατο (26/9) θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στην Αττική, κυρίως στα βόρεια τμήματα, που το βράδυ θα σταματήσουν. Βροχές αναμένονται το βράδυ στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη δυτική Κρήτη.

Πιθανότητα για τοπικές βροχές στην Αττική υπάρχει και για την Κυριακή (27/9), κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τμήματα. Επίσης, μπόρες θα πέσουν στην Κρήτη και πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα της Κυριακής ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ τη Δευτέρα (28/9) και την Τρίτη (29/9) δεν αναμένονται φαινόμενα.

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Η τάση του καιρού έως τις αρχές Οκτωβρίου

Τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου υπάρχει πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Μετά τις 5 Οκτωβρίου υπάρχει η τάση για βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά, συμπλήρωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις για πιθανότητα να κρυώσει περισσότερο ο καιρός στις αρχές Οκτωβρίου στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα και «η αίσθηση να γίνει ελαφρώς χειμωνιάτικη». Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις για πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας στη νότια Ελλάδα στις 4-5 Οκτωβρίου.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=0jIdxI0p2J4}